«Предчувствие перемен»: на радио «Комсомольская правда» - Краснодар» стартует новый сезон

Присоединяйтесь к нам на 91.0 FM. Фото: Архив "КП"

Журналисты радио «Комсомольская правда» представляют новый сезон. Его девиз: «Предчувствие перемен».

Точные прогнозы, актуальная аналитика и хорошее настроение - все то, за что любят радио «КП» - останутся.

Каждый из нас ждет перемен к лучшему, например роста экономики или зарплат, завершения пандемии коронавируса, новых знакомств и впечатлений, улучшения погоды. И скоро все это случится!

Новый сезон на радио «Комсомольская правда» (91.0FM) включает в себя такие программы: «Отдельная тема» — каждый будний день в 21:00. Это ежедневная итоговая программа, в ней журналисты Олег Кашин и Эдвард Чесноков дерзко препарируют настоящее и смело смотрят в будущее.

«Попали в историю» — по четвергам в 22:30. Программа о прошлом, которое влияет на наше будущее. В эфире Мария Баченина вместе с историками будет разбирать важные события, которые произошли несколько веков назад.

«What’s app, Кубань» - с понедельника по четверг в 13:00. Все самые свежие новости Краснодара и края в прямом эфире.

«Время Первых» - по пятницам в 13:00. Ведущая Александра Кошелева приглашает в прямой эфир известных жителей Краснодара, задет им острые вопросы, а те в ответ - эксклюзивные заявления.

«Автопилот» - каждый четверг в 17:00. Это первое автомобильное ток-шоу Краснодара. В прямом эфире все самое важное из мира машин.

«Все свои» - каждый вторник в 17:00. Девиз этой передачи: «Понаехи и аборигены объединяйтесь». Нина Шилоносова и Дмитрий Михеев приглашают в гости к себе людей, переехавших на Кубань и добившихся здесь успехов.

«Накипело» — с понедельника по среду в 23:00. Каждый слушатель радио КП сможет позвонить в прямой эфир и рассказать то, что его волнует. На всю страну высказать свое мнение.

«Хроники Цыпкина» — каждую пятницу в 22:00. Один из самых известных писателей современной России Александр Цыпкин ведет свой аудиодневник специально для слушателей радио «Комсомольская правда». По мнению автора, по этим хроникам легко можно проследить, как меняется наша страна и какой она станет через несколько лет.

Это далеко не все программы, что приготовили для вас журналисты радио «Комсомольская правда». Но лучше один раз услышать! Присоединяйтесь к нам на 91.0 FM.