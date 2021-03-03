«В 100 лет катает подружек»: ветеран из Геленджика попал в книгу рекордов как самый пожилой водитель

Иван Курбаков. Фото пресс-службы Геленджика

Иван Курбаков живет в геленджикском селе Архипо-Осиповка, он недавно отметил 100-летний юбилей. Дедушка в своем вековом возрасте до сих пор водит машину, причем очень даже смело и уверенно. Соседи говорят, фору может дать и молодым.

- Иван Иванович молодец! Он сам выезжает на машине в магазин, по другим нуждам. Подружек-соседок катает по их делам, - делятся жители села.

Иван Иванович - ветеран Великой Отечественной войны. Он много лет ездит на своем стареньком УАЗе со знаком инвалида на заднем стекле - на войне потерял ногу, но не потерял желание жить. Родные одобряют его водительскую жилку и гордятся, что в таком почетном возрасте мужчина чувствует себя бодро.

- Папа на войне потерял ногу, у него протез. Но он уже настолько привык, что этого незаметно. Я за него не переживаю. Хоть ему и 100 лет уже, его биологический возраст тянет лет на 70, - говорит сын Курбакова.

Иван Иванович стал самым пожилым водителем в стране и попал в книгу рекордов России.

- Иван Карбаков – водитель с большим стажем. И этот стаж, как оказалось, тянет на целый рекорд. На днях геленджичанин получил сертификат «Книги рекордов России». Он гласит, что Иван Кубаков стал рекордсменом за наибольший возраст водителя транспортного средства категории «В» в России. Такое достижение отмечено записью №3245 в книге рекордов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города-курорта.

На момент постановки рекорда, а это 25 ноября 2020 года, автолюбителю исполнилось 99 лет 10 месяцев и 17 дней.

Стоит отметить, что к юбилею ветерану мэрия сделала ремонт в доме и благоустроила территорию на участке.

СПРАВКА

Иван Иванович Курбаков - участник боёв за освобождение Севастополя. Несмотря на свой почтенный возраст, продолжает вести активный образ жизни. 22 февраля 1943 года при выполнении боевого задания по уничтожению огневой точки противника, отделение под командованием Ивана Курбакова попало под шквальный огонь противника. Иван Иванович был тяжело ранен. После ампутации ноги 8 месяцев пролежал в госпитале. Жители курорта прекрасно знают и уважают ветерана. Иван Иванович водит машину, пишет стихи, часто общается с молодёжью.