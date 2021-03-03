Бывших начальников не бывает: куда пропал самый амбициозный из мэров Геленджика?

Виктор Хрестин ушел с поста мэра в 2018 году Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Власть на курорте сменилась три года назад, в сентябре 2018. Перемены для, казалось, вечного мэра Геленджика Виктора Хрестина грянули в год его 60-летия.

- В течение всех 10 лет, занимая должность главы города, я старался прислушиваться к вашему мнению, был перед вами открыт, ведь именно так можно решать любые задачи. Я никогда не обещал того, чего был не в силах решить. Это был один из главных принципов моей работы. Вместе с вами мы смогли многого достичь, но впереди еще больше работы, направленной на развитие и процветание Геленджика. Я очень люблю этот город и горжусь тем, что смог внести свою лепту в его развитие, - произнес он тогда прощальную речь, покидая свой пост.

К слову, как начальник Виктор Хрестин не потерян для курорта и сейчас. Экс-мэр города сейчас занимает должность директора туберкулезного санатория «Голубая бухта» Минздрава России. Его имя опубликовано на официальном сайте санатория в разделе «Наш коллектив».

Фтизиатрический санаторий «Голубая бухта» - старейшая здравница климатического курорта Геленджик. Санаторий был основан в 1921 году.

Надо сказать, за время правления Хрестина было, что вспомнить. Жители признают, что именно при нем город стал чище и уютнее. Под его руководством Геленджик по итогам 2008 года стал победителем конкурса «Самый благоустроенный город России» с населением до 100 тысяч человек. Геленджик четырежды завоевывал звание «Самый благоустроенный город Кубани» и столько же раз становился лучшим курортом Черноморского побережья. В активе Хрестина также диплом правительства РФ второй степени «Лучшая муниципальная практика» в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства».

Правда, было и то. что жители так и не дождались за время его правления - это решение проблем с очистными сооружениями и с водой. Это беспокойное хозяйство стало главной головной болью и сменщика Хрестина - Алексея Богодистова.

26 февраля бывший градоначальник Геленджика отметил свой 63-летний день рождения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главу Геленджика Алексея Богодистова госпитализировали с коронавирусом

Врачи сказали, что ему лучше быть под наблюдением (подробнее)