Николай Хижняк: Из «понаеха» я уже превратился в кубаноида

Николай Хижняк
Фото: Нина ШИЛОНОСОВА
Он специализируется на репортажах про чрезвычайные ситуации, его знают и уважают пожарные. За свои работы фотокорреспондент получал призы на различных конкурсах. Снимает для газет (работал и в «Комсомольской правде»), информагентств и порталов. Иногда к кадрам добавляет текст в виде настоящих журналистских историй. Стаж в этой профессии 12 лет. При этом специального образования Николай не имеет, сменил немало рабочих мест.
На Кубань Хижняк попал по заданию – снимать ликвидацию последствий наводнения в Крымске летом 2012 года. По возвращению домой в холодную Самару понял, что хочет жить в Краснодаре. Со временем, как сам говорит, превратился в настоящего кубанца. Любит Кубань и считает, что ее душа сохранилась только в станицах. А еще недавно обнаружилось, что в его роду есть казачьи корни.
Для того, чтобы лучше понимать людей, меняет сферы деятельности: берет в руки метлу дворника или таксует. Говорит, что работа за рулем очень тяжела не морально, а физически. Также заметил, что большинство местных не представляет, как на самом деле разросся город.
А еще Николай «воспитывает в себе человека» благодаря собаке, и с ней ищет пропавших людей как волонтер поискового спасательного отряда «Лиза Алерт».
Тайм-код
00:55 – представление гостя
01:30 – как решил переехал в Краснодар. Наводнение в Крымске. Холод в Самаре
03:46 – «понаех» превратился в кубанца
04:17 – про малую родину - большую Самару; «заволга» и другие местные слова
06:13 – викторина «Так отож!»: что означает слово «качка»
06:50 – как стал заниматься фотографией;
08:42 – легко ли общаться с незнакомыми людьми
09:00 – откуда взялась специализация – ЧС и «социалка». Съемки в «горячих точках». Страх. Спасает ли бронежилет
10:37 – что подвигает снимать в опасных местах
11:54 – где посмотреть работы фотографа Хижняка
12:56 – как сфотографировать любовь к Кубани
13:13 – как нечаянно обнаружились казачьи корни
14:00 – про отношение к современным казакам
14:28 – «в душе я кубаноид»
15:20 – как стал писать журналистские тексты
17:13 – отношение к воровству фотографий
18:14 – авторитет в профессии.
19:03 - сотрудничество с фотобанками агентств
19:33 – сообщество и отношение к критике
21:25 – вопрос от слушателя: запрещали ли какие-то кадры из Крымска?
22:04 – про «цензуру» изданий
23:00 – когда сам отказывается от кадра
24:24 – самые запоминающиеся кадры
25:49 – историческая рубрика «Любо знаты»: про женщин-фонарщиков в Екатеринодаре в 1916 году
26:27 – про девушек в фотожурналистике. «Женская фотография»
29:00 – про съемки пожарных
30:29 – про «смену профессии» ради основного дела
31:21 – что понял про город и людей, сев за руль такси
34:12 – про то, как собака воспитывает человеческие качества в хозяине
35:01 – почему выбрал служебную собаку
35:58 – как стал волонтером-кинологом в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» и как нашел детей и бабушку
39:22 – ответ на викторину «Так отож»
39:56 – плюсы и минусы Краснодара
40:39 – любимые места в Краснодаре и Усть-Лабинске. Отношение к проектам «7 улиц» и переустройства Солнечного острова
41:48 – чем отличаются жители Усть-Лабинска от краснодарцев. Где живет душа кубанца
43:11 – про фирменный напиток и кулинарные пристрастия
43:50 – про окрошку.