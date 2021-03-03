Николай Хижняк: Из «понаеха» я уже превратился в кубаноида

Николай Хижняк Фото: Нина ШИЛОНОСОВА

Он специализируется на репортажах про чрезвычайные ситуации, его знают и уважают пожарные. За свои работы фотокорреспондент получал призы на различных конкурсах. Снимает для газет (работал и в «Комсомольской правде»), информагентств и порталов. Иногда к кадрам добавляет текст в виде настоящих журналистских историй. Стаж в этой профессии 12 лет. При этом специального образования Николай не имеет, сменил немало рабочих мест.

На Кубань Хижняк попал по заданию – снимать ликвидацию последствий наводнения в Крымске летом 2012 года. По возвращению домой в холодную Самару понял, что хочет жить в Краснодаре. Со временем, как сам говорит, превратился в настоящего кубанца. Любит Кубань и считает, что ее душа сохранилась только в станицах. А еще недавно обнаружилось, что в его роду есть казачьи корни.

Для того, чтобы лучше понимать людей, меняет сферы деятельности: берет в руки метлу дворника или таксует. Говорит, что работа за рулем очень тяжела не морально, а физически. Также заметил, что большинство местных не представляет, как на самом деле разросся город.

А еще Николай «воспитывает в себе человека» благодаря собаке, и с ней ищет пропавших людей как волонтер поискового спасательного отряда «Лиза Алерт».

Тайм-код

00:55 – представление гостя

01:30 – как решил переехал в Краснодар. Наводнение в Крымске. Холод в Самаре

03:46 – «понаех» превратился в кубанца

04:17 – про малую родину - большую Самару; «заволга» и другие местные слова

06:13 – викторина «Так отож!»: что означает слово «качка»

06:50 – как стал заниматься фотографией;

08:42 – легко ли общаться с незнакомыми людьми

09:00 – откуда взялась специализация – ЧС и «социалка». Съемки в «горячих точках». Страх. Спасает ли бронежилет

10:37 – что подвигает снимать в опасных местах

11:54 – где посмотреть работы фотографа Хижняка

12:56 – как сфотографировать любовь к Кубани

13:13 – как нечаянно обнаружились казачьи корни

14:00 – про отношение к современным казакам

14:28 – «в душе я кубаноид»

15:20 – как стал писать журналистские тексты

17:13 – отношение к воровству фотографий

18:14 – авторитет в профессии.

19:03 - сотрудничество с фотобанками агентств

19:33 – сообщество и отношение к критике

21:25 – вопрос от слушателя: запрещали ли какие-то кадры из Крымска?

22:04 – про «цензуру» изданий

23:00 – когда сам отказывается от кадра

24:24 – самые запоминающиеся кадры

25:49 – историческая рубрика «Любо знаты»: про женщин-фонарщиков в Екатеринодаре в 1916 году

26:27 – про девушек в фотожурналистике. «Женская фотография»

29:00 – про съемки пожарных

30:29 – про «смену профессии» ради основного дела

31:21 – что понял про город и людей, сев за руль такси

34:12 – про то, как собака воспитывает человеческие качества в хозяине

35:01 – почему выбрал служебную собаку

35:58 – как стал волонтером-кинологом в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт» и как нашел детей и бабушку

39:22 – ответ на викторину «Так отож»

39:56 – плюсы и минусы Краснодара

40:39 – любимые места в Краснодаре и Усть-Лабинске. Отношение к проектам «7 улиц» и переустройства Солнечного острова

41:48 – чем отличаются жители Усть-Лабинска от краснодарцев. Где живет душа кубанца

43:11 – про фирменный напиток и кулинарные пристрастия

43:50 – про окрошку.