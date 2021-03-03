Дима Билан открыл детскую площадку из переработанного пластика в Краснодаре

Популярный певец стал лицом проекта, стартовавшего по всей России Фото: Евгения ХИЛЬКО

Популярный певец Дима Билан специально приехал в Краснодар, чтобы открыть первую площадку из переработанного пластика. Она появилась во дворе жилых домов на улице Атарбекова в Фестивальном микрорайоне.

- Пластиковые бутылки могли лежать под кустом. А вместо этого они превратились в эту замечательную площадку, - сказал Дима Билан на открытии, отметив также значимость переработки мусора.

Краснодарцам удалось сфотографироваться с Биланом на открытии детской площадки Фото: Евгения ХИЛЬКО

На создание детского игрового городка у организаторов ушло 5,5 тонн использованной пластиковой тары. Это примерно 138 тысяч полтора литровых пластиковых бутылок. К открытию в стране готовятся еще несколько подобных объектов из переработанного сырья.

Местным жителям удалось сфотографироваться с певцом. А местные ребятишки даже спели с Биланом несколько песен.

Поп-исполнитель пообщался на тему переработки мусора с присутствующими на мероприятии Фото: Евгения ХИЛЬКО

Стоит отметить, что в Москве и Краснодаре уже установлено 40 специальных автоматов для сбора пластика - фандоматов. Еще 40 контейнеров планируется установить в течение этого года. С начала экологической акции прошло шесть месяцев, за это время собрано более 21 тысячи пластиковых тар.

Напомним, Дима Билан является голосом проекта «Подари пластику вторую жизнь». Это совместная программа компаний «Магнит» и Procter & Gamble. Поп-исполнитель записал для проекта тематическую песню, которая вошла в его новый альбом.