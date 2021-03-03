Будет ли Масленица в 2021 году в Краснодаре: в мэрии выступили с заявлением

Праздничные гуляния должны были пройти в субботу и воскресенье

Будет ли Масленица в 2021 году в Краснодаре – этот вопрос волновал жителей краевого центра несколько недель. Еще год назад этот праздник на Кубани отмечали громко и весело.

Местных жители ждали концерты, игровые программы и гуляния. Они проходили практически во всех районах городах. Люди прощались зимой сразу в трех краснодарских парках. Там были организованы целые театральные представления.

На ярмарке «Городская Масленица», которая раскинулась на Пушкинской площади, тогда готовили блины и ставили палатки со сладостями, медом и игрушками ручной работы. Сейчас в дело вмешалась пандемии коронавируса. Ситуация с распространением инфекции в регионе идет на спад, но не такими высокими темпами, как этого хотелось бы горожанам.

- Из-за пандемии в этом году традиционных масленичных гуляний в Краснодаре не будет, – сказали сайту «КП» – Кубань» в мэрии Краснодара.

Но дома горожанам никто не мешаем напечь блинов и позвать гостей.