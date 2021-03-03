Аграрии торжествуют! Каким будет урожай на Кубани в 2021 году

Лютые морозы никак не отразились на овощах и фруктах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аномальная зима пошла на пользу кубанским полям. Обильные снегопады помогли кубанским полям пережить самую холодную зиму за несколько лет и обильно пропитали почву водой.

После засушливого прошлого года аграрии буквально торжествуют и прогнозируют богатый урожай, в том числе и фруктовый. Местные жители переживали: как нежные персики и яблоки пережили суровую зиму?

- Никаких опасений по получению полновесного урожая у нас нет. Те морозы, которые были, если и повредили сады, то не сильно. Например, мы отмечаем 10% повреждений на черешне в некоторых хозяйствах, – говорит КП – Кубань начальник отдела садоводства минсельхоза Кубани Евгений Крицкий. – Из всего количества, что цветет, на черешнях и яблонях завязывается около пяти процентов. Это очень хороший урожай, обычно – 3 или 4% цветков завязывается. Из них потом и получается урожай. Поэтому, даже если 50% цветочных почек будет повреждено, это все равно даст возможность садоводам получит полновесный урожай.

На дворе только весна, но кубанские аграрии уже вовсю готовятся к сбору урожая. Хотя делать это будут только через полгода. Сейчас в регионе идет обрезка деревьев, защита от вредителей и подкормка. Специалисты готовят систему капельного орошения.

- Снег, если он и выпадет снова, будет только плюсом, - уверен Евгений Крицкий. - Чем больше снега, тем больше урожай. Влага же идет в почву, снег сохраняет ее температура. Значит, не подмерзают корни. Главное – чтобы не было совсем сильных морозов и ветра.

По прогнозам синоптиков, сильные морозы обойдут Кубань стороной. Во всяком случае, в марте. Температура воздуха в этом месяце будет в пределах климатической нормы, но не выше обычного. Значит, весна будет холодной. Если год назад в начале марта воздух прогревался до плюс 22 градусов, то сейчас максимальная температура составил плюс 15 градусов.

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