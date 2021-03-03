Жители кубанской станицы против строительства мусорного завода рядом с мужским монастырем

Скитский храм вмч. Георгия Победоносца, где находится могила отца Георгия.

Тимашевск удивительно красив, в том числе по духу. Здесь находится знаменитый Свято-Духов мужской монастырь, настоятелем которого долгие годы был отец Георгий. К нему всегда стояла очередь. Дело в том, что у него был дар исцеления травами и молитвой. Люди ехали получить духовное и телесное лечение. Мужскую обитель посещали тысячи верующих и всегда получали помощь.

18 июня 2011 года настоятель скончался после продолжительной болезни. Когда он умер, встал вопрос - где хоронить? На территории монастыря близко грунтовые воды - строить саркофаг было дорого и долго. Потому решили похоронить отца Георгия на подворье монастыря, в скиту Георгия Победоносца в хуторе Некрасова. Могилу изнутри выложили кирпичом, после отпевания опустили гроб, перекрыли плитами. Таким образом, исполнились его пророческие слова, о том, что он навсегда поселится в землянке.

Отец Георгий (Савва) был любим и почитаем не только церковным народом.

Однако сейчас монахи и верующие, живущие в хуторе Некрасов Тимашевского района, опасаются строительства нового мусорного завода. Уже на протяжении нескольких дней в соцсетях не стихают обсуждения. Одни жители считают, что на территории поселения построят мусоросжигательный завод, другие уверяют – появится просто свалка.

Но больше всего люди переживают за место, где планируется строительство. Якобы участок находится чуть ли не в самом хуторе рядом с тем самым подворьем, где местные монахи выращивают овощи и фрукты, где и нашел свой последний приют отец Георгий.

Отца Георгия похоронили на подворье монастыря.

Настоятель Свято-Духова монастыря отец Иоанн просит разобраться в ситуации и не делать из пустыря свалку.

- Тут расположены обрабатываемые монастырем виноградники, сады, теплицы, пруды по разведению рыбы, которые будут загрязнены сточными водами, - говорит он. - Будет иметь место неприятный запах со стороны мусорного полигона. Подобный факт очень беспокоит братию монастыря и многочисленных паломников, даже само по себе нахождение такого объекта в прямой видимости, оскорбляет чувства верующих.

Отец Иоанн просит разобраться в ситуации и не делать из пустыря свалку.

Отец Иоанн просит рассмотреть возможность переноса планируемого неподалеку строительства полигона ТКО в другое место.

- Ни о каком строительстве на территории хутора Некрасова речи не идет — от него до границы участка два километра, от подворья Свято-Духова мужского монастыря - 1350 метров. Расстояние до другой станицы - Роговской — более 8 километров, до Тимашевска — порядка 11. Ни одна норма не нарушается, - объяснил глава Тимашевского района Андрей Полий. - История формирования этого участка началась 10 лет назад. На поиск и подбор земли ушло больше трех лет. В 2015-м под строительство выбрано 35 гектаров. Эта земля ранее не использовалась под выращивание сельхозкультур, не была востребована. После голосования тимашевских депутатов участок передали в краевую собственность, и сейчас он рассматривается под возможное строительство мусороперерабатывающего комплекса. Это должен быть современный мусороперерабатывающий комплекс. Не мусоросжигательный завод или свалка, а комплекс, ориентированный на сортировку и переработку твердых коммунальных отходов. Влияния на окружающую среду не будет, как и неприятного запаха, о котором так переживают люди.

Инвестор планирует потратить на реализацию проекта более 1,2 миллиарда рублей.

Глава говорит, что дорога, ведущая к комплексу, не будет проходить рядом с подворьем. Причем об этом власти говорили и на встрече с отцом Иоанном, которая прошла на территории монастыря.

По словам администрации, ни о каком строительстве на территории хутора Некрасова речи не идет — от него до границы участка два километра.

- Я прекрасно понимаю, что потребность в переработке отходов есть и она большая, с каждым годом только увеличивается, - говорит настоятель Свято-Духова монастыря отец Иоанн. – Но считаем, что для строительства надо найти другой участок, если это возможно.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

В министерстве ТЭК и ЖКХ Краснодарского края этот вопрос взяли на контроль. В ведомстве говорят, что на поиск земли может уйти не один год.

- Министерство провело мониторинг земель в Краснодарском крае. Из 184 участков лишь 8% подходят под критерии для реализации подобных проектов, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» заместитель министра ТЭК и ЖКХ Краснодарского края Андрей Прошунин. – Занять эта работа может 3-5 лет. Но гарантий, что найдем участок, что инвестор по-прежнему будет заинтересован в проекте, нет. А необходимость в строительстве есть уже сейчас и большая. На сегодняшний день проекта завода даже еще нет. До начала всех работ на участке проведут гидрологические, геологические, экологические изыскания, а также государственные экологическую и строительную экспертизы. Именно от этих результатов будет ясно – возможно возведение комплекса или нет.