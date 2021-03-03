Эколог объяснил нашествие пауков в Анапе

Фото: vk.com/typical_krd

- Произошло что-то несуразное. Вообще все покрыто паутиной: машины, кусты. Это страшно. Апокалипсис какой-то, – с этих слов началось утро для жительницы Анапы.

Женщина вышла на прогулку по двору и обнаружила заросли паутины. Она была везде: на деревьях, заборе, дороге. Выглядело это жутко. Казалось, что на видео не спальный район Анапы, а кадр из фильма ужасов. Не хватало только героев хоррора – пауков, которые покрыли беленой пеленой всю округу.

- Непонятно, кто это сделал и чья это паутина. Не факт, что это вообще паутина. Во всяком случае, это сложно понять по видео, – говорит «КП» – Кубань» член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко.

Не исключено, что на видео вовсе не паутина, а обыкновенный синтепон с условной подушки. Только местных жителей это едва ли успокоит. Они уже бьют тревогу и не знают, что делать с вредителями. Люди боятся, что хищники способны уничтожить растения и напасть на домашних животных. Только в глаза этих вредителей пока никто не видел.

- Я сегодня проезжал Анапскую. Все там нормально. Видимо, пару дворов окутали, а паники сколько, – пишут в комментариях местные жители.

Что на самом деле стало причиной нашествия пауков, и было ли оно вообще, покажет только экспертиза.