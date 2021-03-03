Богатство в 1,5 тысячи! Пенсионный фонд судится с 90-летним жителем Кубани

Но случай с армавирцем, оказывается, не единственный Фото: Алексей БУЛАТОВ

90-летний житель Армавира стал ответчиком в суде. Дело в том, что Пенсионный фонд Краснодарского края пересчитал его пособие и обнаружил там лишние 25807 рублей, полученные за три года.

Оказывается, пожилой мужчина недостаточно убедительно проинформировал фонд о том, что его жена умерла. А те продолжили начислять на нее "лишние" деньги, как на иждивенку.

- После смерти жены я принес им свидетельство о смерти. Девушка приняла документ, сделала копию и отправила меня восвояси, - рассказывает мужчина. - А сейчас почему-то именно мне в вину ставят то, что я получал эти деньги и не оповестил ПФР.

Пенсионер занял принципиальную позицию и напрочь отказался возвращать то, что он считает принадлежащим ему по праву. Но со своими "обидчиками" мужчина теперь вынужден встречаться в суде.

- Это стандартная практика. Ситуация абсолютно неуникальная. Человек получил лишние деньги и должен их вернуть. Добровольно он это сделать отказался, потому мы вынуждены были обратиться в суд, - прокомментировали ситуацию "КП"-Кубань" в пресс-службе управления Пенсионного фонда по Краснодарскому краю.

У пенсионера столь преклонного возраста, появилась поддержка среди депутатов Госдумы.

- Мы считаем, что пенсионер повел себя, как добросовестный гражданин. С учетом мизерности выплаты (1,5 тыс. рублей) и преклонного возраста ее получателя, можно предположить, что он просто не обратил внимания на то, начисляется она [выплата] ему по-прежнему или нет, - заявила парламентарий Наталья Костенко. - А вина за переплаты лежит на сотрудниках ПФР.

Она пообещала подключить своих юристов ко всем подобным делам. Оказывается, случаи разбирательств, действительно, неединичны. А некоторые из пенсионеров за годы судебных тяжб уже умерли. Большинству из оставшихся жителей Кубани, с которыми судится ПФР, более 80 лет. Например, одинокий 87-летний Василий Кравцов должен вернуть Пенсионному фонду более 55 тысяч рублей переплат. В силу возраста и состояния здоровья он не сможет защитить свои права.