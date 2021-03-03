Игра окончена: почему Сергей Галицкий затянул кошелек «Краснодара»

Фото: ФК Краснодар

Известный российский бизнесмен Сергей Галицкий сокращает личные расходы на футбольный клуб «Краснодар». В 2020 году они составляли 1,21 млрд. рублей, что на 346 млн. меньше, чем было в 2019-м. Об этом сообщает издание «РБ Бизнес».

Отмечается, что по документам 66,67% прав на футбольный клуб принадлежит президенту команды Сергею Галицкому, еще 33,33% – ЗАО «Объединенный капитал».

«КП» – Кубань» нашла минимум две причины, почему Сергей Галицкий мог сократить расходы на футбольный клуб.

Первая - отсутствие трансферов. В 2020 году «Краснодар» не провернул ни одного громкого трансфера. Команда Мурада Мусаева ограничилась подписанием двух игроков «Ростова», Евгения Чернова и Алексея Ионова.

По данным авторитетного портала Transfermarkt, оба трансфера обошлись «быкам» в 8 млн. евро. Это в полтора раза меньше, чем российский клуб заплатил за полузащитника сборной Нидерландов Тонни Вильену летом 2019 года.

Вторая причина - еврокубковые бонусы. В прошлом году «Краснодар» дебютировал в Лиге чемпионов. За выступление в главном турнире континента команда Сергея Галицкого получила свыше 26,6 млн. евро – около 2,32 млрд. рублей.

Отметим, что только за участие в групповой стадии еврокубка «Краснодар» получил порядка 11 млн. евро. Об этом было известно еще в начале осени, когда «быки» переиграли греческий ПАОК в квалификации турнира.

Не исключено, что инвестиции Сергея Галицкого сократились после выхода в групповую стадию турнира.

Напомним, что «Краснодар» стал третьим в квартете Е и обеспечил себе путевку в плей-офф Лиги Европы. «Быки» оказались единственным российским клубом, который продолжил выступление в еврокубке этой зимой. По сумме двух матчей российский клуб уступил хорватскому «Динамо Загреб» в 1/16 финала еврокубка и выбыл из борьбы за трофей.

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