Мальчик из Краснодара покорил Диму Билана во время открытия детской площадки

Дима Билан стал неожиданным гостем для жильцов дома на улице Атарбекова. Фото: Евгения ХИЛЬКО

Во дворе дома на улице Атарбекова, 7 в Фестивальном микрорайоне города открылась детская площадка. Все качели сделаны из переработанного пластика, при этом специалисты заявляют - все качественно и экологично. Мамы, как говорится, могут быть спокойны.

Протестировать новые площадку детвора хотела с раннего утра - ждали открытия, на которое лично приехал известный певец Дима Билан. Он стал послом проекта «Подари пластику вторую жизнь».

- Вышли погулять с дочкой, как смотрим, у нас во дворе звезда. Вот так сюрприз! - смеется жительница дома Татьяна.

Новость о визите звезды по сарафанному радио разнеслась среди всех жильцов многоэтажки. Уже через 10 минут на площадке были мамочки с детьми. Пока взрослые поспешили сфотографироваться со знаменитостью, ребята побежали на карусели и горки. К одному из ребят, Даниилу Рюмину, позже подошел Дима Билан, спросил, нравится ли ему детская площадка, а затем предложил спеть.

- Я знаю точно невозможное возможно... - начал исполнять певец свой хит, но в ответ - ребенок лишь молчал.

Даня и Дима спелись! Фото: Евгения ХИЛЬКО

- Нет, он не растерялся, он просто еще не родился, когда эта песня популярная была, - крикнула из толпы мама мальчика. - Даня, давай молнию!

И тут же ребенок подхватил знаменитую песню. Вместе с ним перед толпой выступал и Дима Билан. Вот так импровизированный концерт!

После того, как Даниил закончил, певец поблагодарил своего юного поклонника, отметив, что он его покорил.

- Надо же, знает песню наизусть! - не скрывал восхищения певец.

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