Новый состав и логотип: с ними футбольная «Кубань» намерена оказаться в Премьер-лиге

Слева направо: будущий гендиректор Павел Худяков, и.о гендиреткора Наталья Избицкая, спортивный директор Любомир Кантонистов, главный тренер Павел Могилевский Фото: ПФК "Кубань"

Профессиональный футбольный клуб «Кубань» ждут большие перемены. Сейчас он выступает в ПФЛ, втором дивизионе России и находится там на второй позиции в зоне «Юг».

Однако перед клубом стоит грандиозная задача: оказаться в Премьер-Лиге. Но сначала необходимо будет прорваться и закрепиться в ФНЛ.

О том, какими способами будут достигать столь амбициозных целей, рассказало руководство клуба.

Сейчас на посту исполняющего обязанности генерального директора ПФК «Кубань» Наталья Избицкая. Она, по сути, представляет интересы владельцев клуба - крупной строительной компании. Но с 16 мая на посту ее сменит Павел Худяков.

- Пока я еще нахожусь на посту спортивного директора «Тамбова». Клуб переживает не самые простые времена. Не очень правильно, если покину клуб прямо сейчас, но я сделаю все возможное, чтобы «Тамбов» остался, продолжал существовать, - заявил Павел Худяков.

Наталья Избицкая отметила, что компания, как владелец клуба, обеспечит достаточное финансирование для того, чтобы «Кубань» воспряла и достигла высоких позиций в отечественном футболе.

- Перед клубом стоит задача оказаться в ФНЛ, а через 3 года - в Премьер-лиге, - заявила Избицкая.

На вопрос, что будет, если этого не произойдет Худяков ответил решительно:

- Я давно в футболе, в «Кубань» пришел добиваться поставленных целей. Если клуб не выйдет в ФНЛ, я уйду, - заявил будущий гендиректор.

В планах у владельцев клуба и капитально отремонтировать стадион, а также прилегающие к нему аллеи.

- Стадион должен быть готов к тому, чтобы проводить там состязания международного уровня. Он хороший, с историей, но он нуждается в ремонте, - заявила Наталья Избицкая. -Также обновления коснутся музея славы. Сейчас тут идет опись.

А вот билеты на матчи клуба подорожают до 150 рублей. Раньше были 100 рублей.

Также на стадионе «Кубань» будут играть не только в футбол, там планируют проводить международные состязания по регби.

О логотипе клуба

Бело-черно-желтый круг с расходящейся надписью «Свети, моя Кубань» - такой логотип был у клуба, - болельщики не приняли. Им близка традиционная эмблема «Кубани». Однако по юридическим причинам унаследовать всем знакомый бренд ПФК «Кубань» не может.

- Нынешний логотип не окончательный. После мартовских праздников мы объявим сбор идей для новой эмблемы. Вместе с юристами определим необходимые условия. Новый логотип ПФК «Кубань» мы представим перед последней игрой этого сезона, - заявила Наталья Избицкая. - Мы за диалог с болельщиками и стараемся сделать «Кубань» действительно нашей командой.

Новые игроки Фото: ПФК "Кубань"

О новых игроках

В комнаде также представили 8 новых игроков. Это:

- Алексей Рыбин

- Сослан Таказов

- Валерий Манько

- Артем Архипов

- Андрей Часовских

- Олег Шалаев

- Антон Орлов

- Владимир Лобкарев

Главный тренер Павел Могилевский заявил, что все ребята перспективные, находится в хорошей форме, а вся команда идет по тренировочному графику и покажет достойную игру. Ближайшая встреча запланирована на 5 марта. ПФК «Кубань» встретится с черкесским «Интером» в рамках 17 тура.