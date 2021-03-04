Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 4 марта 2021: на 40% сократились нарушения масочного режима в объектах поребсферы Кубани

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 4 марта 2021.

В Краснодарском крае число больных коронавирусом держится в пределах 150 в сутки. Люди продолжают болеть опасной инфекции, выздоравливают не все. По последним данным, в регионе 146 зараженных. Среди них: пятеро – это дети до 18 лет. Всего же с начала пандемии на Кубани число случаев заболевания COVID-19 превысило 38,8 тысяч человек.

- Сейчас 73 пациента находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, трое - на ЭКМО, – отметили в минздраве региона. – Всего с начала пандемии 1973 человека в крае скончались от коронавируса.

Люди стали подходить к вопросу обязательного ношения СИЗ более ответственно. В целом на 40% сократились нарушения масочного режима в объектах потребительской сферы Кубани

Соблюдение антиковидных требований за февраль проверили в 48 тысячах кафе, ресторанах и торговых предприятиях региона. Нарушения зафиксированы лишь в трех тысячах организаций.

– За полгода число нарушений масочного режима сократилось на 40%, - сообщил руководитель регионального департамента потребительской сферы Роман Куринный. – Самые характерные нарушения – это работа заведений после полуночи и предоставление услуг по курению кальянов, но это единичные случаи.

КОНКРЕТНО

Коронавирус в Краснодаре 4 марта 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировано 42 новых случая заболевания.

Коронавирус в Анапе 4 марта 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили 2 человека.

Коронавирус в Сочи 4 марта 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 7 человек.

Коронавирус в Геленджике 4 марта 2021

В Геленджике за последние сутки трое заболевших.

Коронавирус в Туапсе 4 марта 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки выявлен один инфицированный.

Коронавирус в Ейске 4 марта 2021

В Ейском районе коронавирус ни у кого не подтвердился.