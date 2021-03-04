Краснодар стал лучшим городом России для начала жизни «с чистого листа»

Фото: Евгений Таранжин

Краснодар стал лидером рейтинга среди лучших городов России, где можно начать жизнь «с чистого листа». Такое исследование провели представители онлайн-сервиса Tvil.ru. По данным экспертов, люди стали чаще переезжать из города в город, а после снятия коронавирусных ограничений эта тенденция возрастет в разы.

- Большинство россиян хотели бы уехать жить в Краснодар, за этот город проголосовало 28,7 процента опрошенных. Второе место досталось Санкт-Петербургу – на нем поставили галочку 18,7 процента. На третьей позиции оказался Севастополь с 13,7 процентами голосов, - говорится в исследовании.

Москва заняла четвертую строчку. Здесь начать жизнь с чистого листа хотели бы 12 процентов респондентов. За ней следуют Калининград, Ростов-на-Дону, Казань, Тюмень, Новосибирск и Челябинск.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что эксперты назвали Краснодар комфортным для жизни. Вторым по качеству жизни стал Сургут. Далее в рейтинге идут Тюмень и Санкт-Петербург. А Москва лишь на пятой строчке. Десятку лучших городов замыкают Мурманск, Тверь, Южно-Сахалинск, Магнитогорск и Уфа. Но стоит отметить, что краснодарцы с рейтингом были не согласны и приводили примеры некачественной жизни в городе.