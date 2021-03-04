ССК достроила проблемные дома в Краснодаре

Фото: ССК

Проблемы замороженных строек и афер с квартирами на слуху, пожалуй, у каждого краснодарца.

Строительство комплекса на улице Домбайской, 10 началось в 2014 году. Сначала все шло хорошо: этаж рос за этажом, появились двери и окна. Люди приняли долевое участие в строительстве, купили там квартиры, которые тогда им обошлись в 38 -40 тысяч за квадратный метр. Но вскоре стройка замерла, как оказалось, на несколько лет.

Фото: ССК

- Мы сначала просто по одному звонили и приходили к застройщику, - говорили в унисон дольщики. – Нам отвечали, мол, ситуацию решим, ждите. Для многих из нас - это единственное жилье, больше половины взяли ипотеку и платит по ней, кстати говоря, до сих пор. – За три с лишним года скитаний по кабинетам мы уже успели друг с другом познакомиться, плюс еще Интернет помог сплотиться.

Так прошли еще три года скитаний по съемным квартирам и родственникам. Кто-то и вовсе уехал из города. Люди стояли под дверьми бывших офисов продаж, пытались привлечь к себе внимание голодовкой. Но к 2016 году застройщик - строительная компания ООО «Счастье» сначала несколько раз переносила сроки завершения работ, а в итоге подала иск о банкротстве, разрушив последние надежды дольщиков.

Однако вскоре решение было найдено.

Фото: ССК

- Инвесторы есть для ЖК «Таурас-96», ЖК «Территории счастья», - заявил мэр Краснодара Евгений Первышов.

Позже стало известно, что за компания взялась за достройку проблемных домов.

- ООО СЗ «СпецСтройКубань» (ССК) планирует до конца 2020 года достроить в Краснодаре дома жилого комплекса «Свобода», где получат квартиры обманутые дольщики компании «Таурас-96». Жилой комплекс на пересечении улиц Семигорская и Понтийская мы взяли на достройку в 2017 году, он был на начальном этапе строительства, предыдущий застройщик возвел только цокольный этаж, — сообщил тогда генеральный директор ССК Александр Мелишев.

Однако во время строительных работ пришлось столкнуться с рядом проблем. Так, часть дольщиков перешли в статус кредиторов и настаивала на банкротстве прежнего застройщика, чтобы вернуть средства. ССК пришлось консолидировать усилия на прекращении гражданских производств. Также пришлось перепроектировать объект и получать новое разрешение на строительство.

Фото: ССК

КОНКРЕТНО

Группа компаний «СпецСтройКубань» работает на краснодарском рынке жилой недвижимости с 2012 года. По данным на 1 марта 2021 года, застройщик занял третье место в Краснодарском крае и 9-е место в РФ по объемам текущего строительства (по версии Единого реестра застройщиков). Компания строит 8 ЖК общей площадью 879,77 тыс. кв. метров. Это ЖК «Лучший», «Сердце», «Дыхание», «Свобода», «Фонтаны», «Открытие», «Поколение» и «Ракурс».

СПРАВКА «КП»

Компания «Таурас-96» известна как один из проблемных застройщиков Краснодара. Она возводила несколько домов в районе пересечения улиц Черкасской и Восточно-Кругликовской (пять литеров), а также Семигорской — Понтийской (семь литеров), однако выполнить свои обязательства не смогла. В 2014 году на компанию подали 8 исковых заявлений с требованиями на общую сумму в 15 млн рублей. В 2015 году число претензий выросло до 20, а сумма составила 8,6 млн рублей. В 2016 году подано 21 исковое заявление, а сумма требований составила уже 51 млн рублей. В 2016 году на компанию был подан иск о банкротстве. В августе того же года стало известно, что проблемные дома компании «Таурас-96» достроит ООО «СпецСтройКубань». В марте 2017 года было подписано трехстороннее соглашение о взаимодействии по завершению строительства двух проблемных жилых комплексов в Восточно-Кругликовском микрорайоне Краснодара.

В феврале 2018 года был введен в эксплуатацию проблемный дом ООО «Таурас-96», расположенный по ул. Черкасской, 121, также известный как литер 16 ЖК «Восточно-Кругликовская — Черкасская». В мае 2020 года ССК завершил строительство ЖК «Крылья».

И вот, на следующей неделе для дольщиков ЖК «Свобода» будет праздничное открытие комплекса и выдача ключей!