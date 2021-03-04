В Краснодаре врачи спасли новорожденную и маму, потерявшую четыре литра крови

Фото пресс-службы ККБ № 2

Марина и Артур очень ждали свою малышку. Беременность проходила легко. Но на последних сроках врачи посоветовали девушке лечь на сохранение.

- Марина несколько дней лежала в больнице, ее должны были выписать – до родов можно было быть дома еще две-три недели. Но у девушки открылось кровотечение. Звонок мужу, в котором она рассказала о внезапной проблеме, мог стать последним в ее жизни, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ККБ №2.

Фото пресс-службы ККБ № 2

После разговора с Мариной муж несколько часов был в неведение – жена перестала выходить на связь. Врачи экстренно принялись за операцию, которая длилась около 9 часов.

- Моя жена перестала брать трубку. Как я потом узнал, пока ее везли до операционной , она потеряла четыре литра крови. Я просто хочу сказать спасибо всем тем, кто вытащил мою Марину с того света и спас дочь, - написал Артур в социальных сетях.

Фото пресс-службы ККБ № 2

У девушки произошла внезапная отслойка плаценты, ее подключили к ИВЛ, а затем ввели в медикаментозную кому. Марине сделали кесарево сечение и достали малышку. Мамочка пришла в себя только вечером на следующий день. Врачи сразу принесли ей дочь, чтобы девушка понимала, что они спасли и новорожденную.

- Благодаря мастерству медиков и большому опыту лечения беременных с тяжелыми патологиями, врачам больницы удалось не только спасти жизнь матери и ребенка, но и сохранить матку, а значит, и возможность к деторождению. Хотя в таких экстренных случаях чаще всего, чтобы спасти жизнь и остановить кровотечение, этот орган удаляется, - прокомментировали в медучреждении.

У Артура и Марины на свет появилась долгожданная дочь. Они назвали ее Эмили. Фото: instagram.com/archi.89

У Артура и Марины на свет появилась долгожданная дочь, которую супруги назвали Эмили. Сейчас жизни мамы и малышки ничего не угрожает.

Артур и Марина благодарят врачей: Ольгу Шаповалову, Ольгу Матусевич, Светлану Лобач, Валерию Музыченко, Олега Овсянникова, Людмилу Бондаренко и Юлию Сергиенко.

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