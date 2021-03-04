«Вот кем детей пугать!»: фигура «серны» на горнолыжном курорте в Сочи вызвала бурю насмешек у горожан

Фото пресс-службы курорта "Красная Поляна"
Некоторые скульптуры и уличные инсталляции возмущают и веселят жителей многих городов мира. Жители норвежского Осло откровенно потешаются над изваянием отца, жонглирующего младенцами.
Горожане в Денвере (штат Колорадо) несколько лет умоляют местные власти наконец снести чудовищную, по их мнению, статую жеребца, почему-то оказавшуюся перед местным аэропортом.
Жители Праги упрекают мэра чешской столицы в том, что он до сих пор не снес весьма странную телебашню в районе Жижков, по которой ползают какие-то безликие металлические дети.
И вот к этому славному ряду 3 марта добавился Сочи, с его надувной 5-метровой фигурой серны. Инсталляция известного художника Михаила Цатуряна открылась в честь Всемирного дня дикой природы на горнолыжном курорте «Красная Поляна», и сразу вызвала настоящую бурю возмущения и насмешек в сочинском сегменте соцсетей.
Фото пресс-службы курорта "Красная Поляна"
Жители курорта потрясены увиденным и вовсю упражняются в остроумии:
- Как страшно жить! Животные умерли бы от ужаса, увидев такую «серну»
-- Теперь я знаю, кем пугать сына, когда он не ест..
- Серна Армагеддоновна
И это лишь ничтожная часть многочисленных комментариев, притом из далеко не самых крепких.
Фото ВК Типичный Сочи
Между тем, на самом курорте намерены оставить «серну» на месте, как минимум, на год.
- На Курорте Красная Поляна #SERNA останется на круглый год, познакомиться с творчеством Михаила Цатуряна поближе можно, поднявшись на Поляну 960,- сообщает пресс-служба курорта.
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Пятиметровую серну установили на Красной Поляне
На курорте Красная Поляна, а если быть точнее - на "Поляне 960", появилась довольно странная “скульптура”, изображающая кавказскую серну. Спорную с точки зрения эстетики "скульптуру" создал художник и многопрофильный дизайнер, ныне живущий в Санкт-Петербурге, Михаил Цатурян. Сам художник из местных краев.(читать далее)