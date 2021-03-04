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«Вот кем детей пугать!»: фигура «серны» на горнолыжном курорте в Сочи вызвала бурю насмешек у горожан

Новая инсталляция простоит на курорте в течение года
Михаил КОНСТАНТИНОВМихаил КОНСТАНТИНОВ
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Фото пресс-службы курорта "Красная Поляна"

Фото пресс-службы курорта "Красная Поляна"

Некоторые скульптуры и уличные инсталляции возмущают и веселят жителей многих городов мира. Жители норвежского Осло откровенно потешаются над изваянием отца, жонглирующего младенцами.

Горожане в Денвере (штат Колорадо) несколько лет умоляют местные власти наконец снести чудовищную, по их мнению, статую жеребца, почему-то оказавшуюся перед местным аэропортом.

Жители Праги упрекают мэра чешской столицы в том, что он до сих пор не снес весьма странную телебашню в районе Жижков, по которой ползают какие-то безликие металлические дети.

И вот к этому славному ряду 3 марта добавился Сочи, с его надувной 5-метровой фигурой серны. Инсталляция известного художника Михаила Цатуряна открылась в честь Всемирного дня дикой природы на горнолыжном курорте «Красная Поляна», и сразу вызвала настоящую бурю возмущения и насмешек в сочинском сегменте соцсетей.

Фото пресс-службы курорта "Красная Поляна"

Фото пресс-службы курорта "Красная Поляна"

Жители курорта потрясены увиденным и вовсю упражняются в остроумии:

- Как страшно жить! Животные умерли бы от ужаса, увидев такую «серну»

-- Теперь я знаю, кем пугать сына, когда он не ест..

- Серна Армагеддоновна

И это лишь ничтожная часть многочисленных комментариев, притом из далеко не самых крепких.

Фото ВК Типичный Сочи

Фото ВК Типичный Сочи

Между тем, на самом курорте намерены оставить «серну» на месте, как минимум, на год.

- На Курорте Красная Поляна #SERNA останется на круглый год, познакомиться с творчеством Михаила Цатуряна поближе можно, поднявшись на Поляну 960,- сообщает пресс-служба курорта.

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Пятиметровую серну установили на Красной Поляне

На курорте Красная Поляна, а если быть точнее - на "Поляне 960", появилась довольно странная “скульптура”, изображающая кавказскую серну. Спорную с точки зрения эстетики "скульптуру" создал художник и многопрофильный дизайнер, ныне живущий в Санкт-Петербурге, Михаил Цатурян. Сам художник из местных краев.(читать далее)

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