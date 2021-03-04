«Вот кем детей пугать!»: фигура «серны» на горнолыжном курорте в Сочи вызвала бурю насмешек у горожан

Фото пресс-службы курорта "Красная Поляна"

Некоторые скульптуры и уличные инсталляции возмущают и веселят жителей многих городов мира. Жители норвежского Осло откровенно потешаются над изваянием отца, жонглирующего младенцами.

Горожане в Денвере (штат Колорадо) несколько лет умоляют местные власти наконец снести чудовищную, по их мнению, статую жеребца, почему-то оказавшуюся перед местным аэропортом.

Жители Праги упрекают мэра чешской столицы в том, что он до сих пор не снес весьма странную телебашню в районе Жижков, по которой ползают какие-то безликие металлические дети.

И вот к этому славному ряду 3 марта добавился Сочи, с его надувной 5-метровой фигурой серны. Инсталляция известного художника Михаила Цатуряна открылась в честь Всемирного дня дикой природы на горнолыжном курорте «Красная Поляна», и сразу вызвала настоящую бурю возмущения и насмешек в сочинском сегменте соцсетей.

Фото пресс-службы курорта "Красная Поляна"

Жители курорта потрясены увиденным и вовсю упражняются в остроумии:

- Как страшно жить! Животные умерли бы от ужаса, увидев такую «серну»

-- Теперь я знаю, кем пугать сына, когда он не ест..

- Серна Армагеддоновна

И это лишь ничтожная часть многочисленных комментариев, притом из далеко не самых крепких.

Фото ВК Типичный Сочи

Между тем, на самом курорте намерены оставить «серну» на месте, как минимум, на год.

- На Курорте Красная Поляна #SERNA останется на круглый год, познакомиться с творчеством Михаила Цатуряна поближе можно, поднявшись на Поляну 960,- сообщает пресс-служба курорта.

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Пятиметровую серну установили на Красной Поляне

На курорте Красная Поляна, а если быть точнее - на "Поляне 960", появилась довольно странная “скульптура”, изображающая кавказскую серну. Спорную с точки зрения эстетики "скульптуру" создал художник и многопрофильный дизайнер, ныне живущий в Санкт-Петербурге, Михаил Цатурян. Сам художник из местных краев.(читать далее)