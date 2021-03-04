Убили в лесу: расстреляли главного охотинспектора Кубани

Охотинспектор передвигался на Ниве

Тело 43-летнего главного государственного охотинспектора из Краснодарского края Виктора Золотарева нашли в его родном Гулькевичском районе 3 марта. Кто-то выпустил в него дробь из ружья. И эта страшная новость уже вторые сутки не дает покоя местным жителям. Они теряются в догадках, кому перешел дорогу Виктор. Версий много: от браконьеров до отшельников, которых мог встретить Золотарев.

- Слышали, что вместе с коллегами инспектор выехал в угодья Гулькевичского района. Там они разделились и согласовали возврат утром в Краснодар. Больше на связь Виктор Золотарев не выходил, - говорят люди.

Виктор Золотарев. Фото: Национальная лига охоты и рыбалки

Тогда коллеги забили тревогу. Они же рассказали, что у погибшего при себе были карабин, тепловизор и телефон. На поиски Виктора бросились сами коллеги мужчины и быстро обнаружили тело Золотова с огнестрельными ранениями на окраине поселка Подлесного.

- Возбуждено уголовное дело по статье «убийство», - рассказала сайту «КП» – Кубань» официальный представитель СУ СК РФ по Краснодарскому краю Наталья Трифанова. - Назначена судебно-медицинская экспертиза, ряд криминалистических экспертиз, устанавливаются мотивы преступления.

Виктор Золотарев является выпускником Великолукской государственной сельскохозяйственной академии. Коллеги отзываются о нем как о примерном семьянине и любителе охоты. Он воспитывал троих детей. В качестве охотинспектора проработал почти 16 лет – с 2005 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Кубани обнаружено тело охотинспектора

Он выезжал в угодья Гулькевичского района (читайте далее).