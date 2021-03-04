Пугала зверствами сверстников: что стало с «девочкой-каннибалом» из Сочи, которую после убийства перевели в обычную школу

В Сочи девочку многие считали странной.

Эту громкую историю, что произошла в 2018 году, обсуждали по всей стране. Тогда в октябре в Сочи пропала 12-летняя девочка, за поисками которой и следили тысячи людей. Дело в том, что не ясно было, куда пропала подросток. Однако всплывала информация о том, что школьница покинула пределы края.

Искали подростка волонтеры и просто неравнодушные жители города.

Спустя 10 дней ее нашли. За это время она добралась до Санкт-Петербурга и успела натворить немало дел, которые и ужаснули людей.

В Ленинградской области школьница была со своим 22-летним возлюбленным Аркадием.

Как стало известно позже, в крохотной деревне Новинка 12-летняя Мария и ее 22-летний любовник Аркадий З. жестоко расправились с местным 21-летним работником магазина Александром. К парнишке они попросились пожить — он, добрая душа, пустил, не подозревая, что его ждет.

Как писали следователи в своих сухих сводках, ночью 3 октября между парнем и парочкой произошел конфликт. Аркадий зарезал хозяина дома ножом, а после отрезал голову и отрубил конечности рук, а после из груди парня вырезали куски плоти, голову же обнаружили в печи. Не последнее участие в этом принимала и школьница — на допросе у правоохранителей она рассказывала, каковы на вкус человеческая плоть и мозги. Это и напугало силовиков, которые отправили ее на медэкспертизу.

Итоговые результаты никаких отклонений не выявили - «девочку-каннибалку» отправили в детский дом. Дело в том, что мама, которая воспитывала девочку, после случившегося отказалась от нее, а отца в ее жизни никогда и не было.

В детдом ее определили после лишения родительских прав Фото: Виталий КАРНАУХ

Занятия же подросток посещала в обычной школе в станице Медведовской Тимашевского района. От этой новости родители учащихся встали на дыбы и устраивали забастовки.

– Никто бы и не узнал, что эта девочка полгода назад вместе со своим парнем убила человека и ела его части тела, – рассказывали родители, чьи дети стали одноклассниками «девочки-каннибала». – Но дело в том, что, проучившись месяц в школе с нашими детьми, она стала им рассказывать подробности той ночи 3-го октября.

В этой школе Мария проучилась месяц Фото: Виталий КАРНАУХ

После неоднократных возмущений представители районной власти все-таки пошли навстречу. Сначала девочку перевели на домашнее обучение, а спустя неделю «девочка-каннибал» покинула станицу.

- На сколько мне известно, сейчас она содержится в специализированном учреждении в одном из муниципалитетов края, но точно не на территории Тимашевского района, - говорит «КП» - Кубань» сельский депутат из станицы Медведовской Екатерина Сандецкая. - Мы просили наказать виновных, кто допустил подобное «подселение». Мы обращались в различные инстанции. Но толком ответственность никто не понес. Нашли крайних - завуча школы и заместителя директора детского дома. Им сделал замечание.

КСТАТИ

Кто ответил за смерть парня?

Школьница, стоит сказать, ни дня не раскаивалась в содеянном. Более того, на своей странице в соцсетях она уверяла, что никого не ела, перекладывая вину на своего возлюбленного.

Погибший парень накануне праздновал день рождения брата.

Аркадий, которого и обвиняет малолетка, в апреле 2019-го умер. Молодой человек попытался наложить на себя руки, но неудачно. Он был в коме, но в итоге так и не очнулся. - Уголовное дело в связи со смертью обвиняемого прекратили, - говорили в СУ СК РФ по Ленинградской области. Саму же школьницу никогда подозреваемой и не считали. В силу возраста ее судить не могли - по делу она проходила в качестве свидетеля.

- Никто перед нами не извинялся, поддержки никакой не было, похороны организовывали сами, спасибо помогли коллеги и друзья, - сказала «КП» - Кубань» мама убитого Александра. - Я хотела, чтобы виновный понес ответственность за содеянное, но судьба сама его наказала.

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