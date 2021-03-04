Причины нашествия пауков в Анапе: ученые подозревают резкое потепление

Фото: vk.com/typical_krd

Каковы причина нашествия пауков в Анапе? Этот вопрос уже вторе сутки волнует жителей курортного города.

- Все покрыто паутиной: машины, кусты, деревья. Это страшно. Апокалипсис какой-то, – с этих слов началось утро для жительницы Анапы. Она вышла на прогулку по двору и увидела настоящие заросли паутины. Выглядело это максимально жутко. Казалось, что на записи, которая разлетелась по социальным сетям, не спальный район Анапы, а кадр из фильма ужасов.

- Непонятно, кто это сделал и чья это паутина. Не факт, что это вообще паутина. Во всяком случае, это сложно понять по видео, – поделился с «КП» – Кубань» член экологического совета при губернаторе Кубани Вениамин Голубитченко.

Местные жители сразу забили тревогу. Они боялись, что вредители способны уничтожить растения и напасть на домашних животных.

- Уже в полдень объем паутины был сильно меньше, чем на видео. Самих насекомых специалисты не обнаружили. Нашей задачей было исключить распространение карантинных объектов. Специалисты установили, что их нет, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

Специалисты не исключают, что нашествие пауков в Анапе связано с резким потеплением.

- В плавнях вылупилось много особей. На видео заметно, что паутина покрыта изморосью, инеем. Из-за этого она имеет такой устрашающий вид. Никакой угрозы пауки не имели, ущерба они не нанесли, – добавили в пресс-службе Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

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