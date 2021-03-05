Время первых: Генеральный директор АПФ «Фанагория» Петр Романишчин о сложностях производства вина в России

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Насколько сложно производить вино в России? Почему многие туристы до сих пор считают, что у бабушки в подворотне в пластиковой бутылке "вино" лучше, чем в магазине? И как «Фанагория» попала в список рекордов Гиннесса?

Об этом и не только поговорим с генеральным директором ОАО АПФ «Фанагория» Петром Романишиным 5 марта в 13:00

Телефон прямого эфира: 8 (861) 997-7-997.

Прямая трансляция: https://youtu.be/nxdp6k3zCRs

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