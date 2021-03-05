«10 млн пассажиров в год»: Эксперты показали, как будет выглядеть новый аэропорт Краснодара

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

В Краснодаре новый аэропорт построят до конца 2023 года. Объем частных инвестиций в проект составит 20 млрд рублей. Кроме того, регион направит из бюджета 7,7 млрд рублей на дороги к воздушной гавани, который обеспечат скоростной и удобный подъезд.

Проект предусматривает увеличение площадь аэровокзального комплекса до 80 тысяч квадратных метров. Обновленные воздушные ворота краевого центра сможет принимать до 6-8 млн пассажиров в год.

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

- Сейчас ведется разработка проектной документации, экспертиза которой назначена на апрель, - сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. – Намечено начать строительство важнейшего транспортного объекта уже этим летом.

Но строительство аэровокзала — это только старт самого масштабного проекта на Юге России: мультимодального транспортно-пересадочного узла, который намечено запустить до 2042 года. Подробности его реализации обсудили вице-губернатор Кубани Александр Руппель и директор по развитию инфраструктуры группы компаний «Аэродинамика» Ренат Сайфуллин.

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

Все объекты хаба – аэропорт, железнодорожный вокзал, автобусные станции и отели объединит крытая пешеходная галерея.

- К 2024 году, после окончания первого этапа строительства, аэропорт сможет принимать в год до 6-8 млн пассажиров, - уточнил Ренат Сайфуллин. - К 2030 году, когда масштабируется транспортно-пересадочный узел, эта цифра вырастет до 10 млн человек.

Администрации региона взяла на себя содействие в получении технических условий на подключение объекта к инженерным сетям.

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

– Совместно с Минэкономразвития РФ и инвестором прорабатываем соглашение о защите и поощрении капиталовложений для компенсации затрат инвестора на создание объектов инфраструктуры, - отметил Александр Руппель.

Эксперты подчеркивают, что транспортный хаб будет играть главную роль в формировании новой «точки роста» деловой и производственной активности региона.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что проект нового аэровокзального комплекса аэропорта Краснодара был представлен в рамках 31-й Международной архитектурно-строительной выставки YugBuild-2021.

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В Краснодаре новый аэропорт построят до конца 2023 года

В краевом центре новый аэропорт построят до конца 2023 года. Объем частных инвестиций в проект составит 20 млрд рублей, бюджетных ассигнований - 7,7 млрд рублей. Администрация региона будет субсидировать строительство трасс к аэровокзалу (подробности)