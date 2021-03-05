Дикие пробки – в «подарок» к 8 марта: Заторы сковали дороги Краснодара

Пробки в Краснодаре утром 5 марта 2021 испортили настроение водителям. Фото: yandex.ru/maps

Утро 5 марта у краснодарских автолюбителей не задалось - город сковали небывалые пробки, в которых водителям пришлось стоять не один час.

Такое бывает в предпраздничные дни, когда горожане массово едут за подарками и за угощениями к столу. Перед Новым годом обычная схема с утренним и вечерним часами пик и более свободными дорогами днем «сломалась» на несколько суток. А вот 22 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, такого, стоит сказать не было. То ли не отмечали массово, то ли позаботились заранее.

По оценке «Яндекс.Пробок», в Краснодаре отмечаются как зеленые участки, так и багровые. Тяжелая дорожная ситуация на Зиповской. Пробка здесь растянулась на два километра. Аналогичная ситуация на улице 40-летия Победы. Здесь затор раскинулся на три километра.

Ни проехать на улице Красной от Одесской до кинотеатра «Аврора».

Проблематично добираться и тем, кто поедет по Дзержинского. Мало того, что машин там море, так еще и на двух перекрестках случились аварии.

Намертво стоит Кубанская набережная - машины здесь едут с большим трудом. Увы, здесь особо не свернешь на альтернативные улицы, так что заторы тут надолго.

Наглухо встали улицы Восточно-Кругликовская и Школьная в сторону Северной. Автомобили стоят от Черкасской и с каждым часом, по словам краснодарцев, ситуация только усугубляется.

Кстати, что касается, въездов в город, то здесь обстановка более оптимистичная - на Яблоновском и Тургеневском мостах постоять придется минут 15.

Эксперты говорят, что вечером 5 марта ожидаются заторы похуже, так что водителям стоит подготовиться.