«Спартак» и «Краснодар» сойдутся в самом жарком Winline Derby этой весны в Тушино

Фото: пресс-служба БК «Винлайн»

Ближайшее воскресенье в Москве будет жарким! В Winline Derby сойдутся столичные «гладиаторы» и краснодарские «быки». Букмекерская компания «Винлайн» отдает небольшое предпочтение хозяевам. Победа «Спартака» идет с коэффициентом 2,45, ничья – 3,29, успех «Краснодара» – 2,91.

Обе команды показывают атакующий футбол в этом сезоне. «Спартак» забил 33 мяча в чемпионате России, «Краснодар» – 37. Поэтому эксперты убеждены, что Winline Derby получится результативным. Поставить на то, что в команды забьют более двух мячей, можно с коэффициентом 1,80, меньше трех – 2,20.

Эксперты БК «Винлайн» считают, что в предстоящей игре команды обменяются голами. Эта ставка играла в четыре из пяти последних очных встреч клубов. Пари «обе забьют – да» идет с коэффициентом 1,60, «обе забьют – нет» – за 2,35.

И «гладиаторы», и «быки» сейчас подобны раненному зверю. Из-за дисквалификации Winline Derby пропустят главный тренер красно-белых Доменико Тедеско и вице-капитан команды Роман Зобнин. Есть кадровые проблемы у «Краснодара». Никак не залечат болячки вратарь «быков» и сборной России Матвей Сафонов, нападающий Маркус Берг и защитники Дмитрий Стоцкий, Сергей Петров и Кристиан Рамирес.

Теперь к ним добавился Амбруаз Ойонго. Уроженец Камеру дебютировал за «Краснодар» в прошлом туре, но за 15 минут в игре с «Уралом» отметился одним столкновением и серьезной травм. Он не поможет «быкам» до конца сезона. Как говорится, чем сложнее положение дел перед стартовым свистком, тем интересен и не непредсказуем будет сюжет самой битвы!

Фото: пресс-служба БК «Винлайн»

«Краснодар» начал год с вылета из двух турниров. Команда Мурада Мусаева дважды уступила «Динамо Загреб» в 1/16 финала Лиги Европы и проиграла «Сочи» в 1/8 финала Кубка России. «Быки» прервали серию из трех поражений только в последнем матче. В чемпионате России они сыграли вничью с «Уралом» (2:2) из Екатеринбурга.

Также с поражений начал календарный год «Спартак». Красно-белые уступили «Динамо» (0:2) и вылетели из Кубка России, а затем проиграли «Рубину» (0:2) в чемпионате страны.

Команда Доменико Тедеско не забила ни одного мяча в этих матчах. Хотя в Москву этой зимой вернулся Квинси Промес - один из лучших нападающих «гладиаторов» в истории. Голландец приехал из голландского «Аякса», но пока не набрал форму.

«Спартак» и «Краснодар» приучили болельщиков, что Winline Derby между этими соперниками всегда полны ярких моментов и красивых голов. А значит, пропустить воскресный бой мы решительно не имеем права!

Winline – выбор победителей. А кого выберешь ты?