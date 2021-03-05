8 марта – мороз и ветер. Возвращение зимы прогнозируют в ближайшие дни на Кубани

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В этом году март в Краснодарском крае не такой теплый, как хотелось бы. В начале месяца лучи солнца немного прогрели регион, но по прогнозам, в ближайшие дни зима снова вернется на Кубань.

- Эти выходные, 6 и 7 марта, будут мокрыми. В Краснодаре и крае пройдет дождь с мокрым снегов, а ветер усилится до 15-20 м/с. 6 марта ночью будет морозить до -3 градусов, днем столбики термометров будут держаться на отметках 10-15 градусов. А 7 марта похолодает, днем выше 5 градусов можно не ждать, - сообщила «Комсомольской правде» - Кубань» главный синоптик региона Светлана Попова.

8 марта подарит девушкам солнечную погоду, лишь в западной и южной половине края пройдут небольшие осадки. А вот морозить в Международный женский день будет сильно. Ночью по краю ожидается до -5, а в юго-восточных предгорьях будет морозить аж до -13 градусов. Днем воздух прогреется до 5 градусов. Также 8 марта будет ветрено – с порывами до 13 м/с.

С 9 по 12 в южной половине края снова пройдет мокрый снег. В начале периода ночью столбики на термометрах опустятся до -1, а в восточной половине края ожидаются морозы до -15 градусов. Днем все три дня будет около 2-7 градусов тепла.

По предварительному прогнозу, следующие выходные, 13 и 14 марта, регион накроет ливень с порывами ветра до 25 м/с, в западной половине края - до 29 м/с. С середины месяца весна будет потихоньку возвращаться на Кубань.

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