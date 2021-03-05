Иск против 90-летнего пенсионера, «обогатившегося» на 1,5 тысячи в месяц, отозвали

Проблему удалось решить Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пенсионный фонд РФ отзывает иски на пенсионеров, которым переплатили после смерти супругов. После публикаций в СМИ и реакции депутатов Госдумы от судебных тяжб решено отказаться.

- Отделение Пенсионного Фонда Российской Федерации по Краснодарскому краю при участии депутата Госдумы РФ Натальи Костенко провели работу по освобождению пенсионеров от взыскания излишне выплаченных сумм пенсий в связи со смертью иждивенца. В результате проведенной работы Пенсионным Фондом РФ принято решение не обращаться в судебные органы в целях взыскания с пенсионеров Успенского района Краснодарского края излишне выплаченных сумм пенсий, принимая во внимание законодательство об исковой давности, а также их преклонный возраст и состояние здоровья, - сообщили "КП" - Кубань" в управлении ПФР по Краснодарскому краю.

Напомним, 90-летний житель Армавира стал ответчиком в суде. Дело в том, что Пенсионный фонд Краснодарского края пересчитал его пособие и обнаружил там лишние 25807 рублей, полученные за три года.

Оказывается, пожилой мужчина недостаточно убедительно проинформировал фонд о том, что его жена умерла. А те продолжили начислять на нее "лишние" деньги, как на иждивенку.

- После смерти жены я принес им свидетельство о смерти. Девушка приняла документ, сделала копию и отправила меня восвояси, - рассказывает мужчина. - А сейчас почему-то именно мне в вину ставят то, что я получал эти деньги и не оповестил ПФР.

Пенсионер занял принципиальную позицию и напрочь отказался возвращать то, что он считает принадлежащим ему по праву. Но со своими "обидчиками" пожилой мужчина был вынужден встречаться в суде.

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