Дочь Сергея Галицкого Полина: как она выглядит, чем занимается и чем известна

Фото: социальные сети

Полина Галицкая – одна из самых богатых наследниц России. Она появилась на свет 2 ноября 1995 года в Краснодаре. Ее отец – Сергей Галицкий, известный бизнесмен и владелец футбольного клуба «Краснодар», мать – Виктория Галицкая. Полина – единственный ребенок в семье.

Среднее образование Галицкая-младшая получила в краснодарской гимназии №54. Отец принципиально не отдал дочь в частные учебные заведения и отправил в обычную школу. Здесь же получал образование сам бизнесмен.

Одноклассники признали, что Галицкая никак не выделялась в коллективе. Она была скромной во всем: манерах, общении, внешнем виде. Если бы не фамилия и охранники, которые якобы провожали девушке до дверей школы, никто бы не подумал, что она дочь одного из самых богатых людей России. Она была скромной девочкой без синдрома отличницы. Так говорили одноклассники.

Сергей Галицкий отмечал любовь дочери к иностранным языкам. Но именно он убедил ее поступать на экономический факультет Кубанского государственного университета. Его же заканчивал сам бизнесмен. Здесь он познакомился с будущей супругой, еще будучи Арутюняном. После свадьбы бизнесмен взял фамилию жены.

На старших курсах Полина Галицкая активно познавала азы бизнеса. Она бывала на совещаниях продуктовой сети «Магнит», который владел отец, общалась с начальниками подразделений. Хотя сам бизнесмен не раз заявлял, что он не хотел бы видеть дочь в бизнесе. Сергей Галицкий объяснял это незнанием успешным бизнес-леди, но бизнесмен настаивал на необходимости наличия работы у дочери.

После окончания университета Полина вышла замуж за известного бизнесмена из Краснодара – Артема Лукомца. Торжество прошло летом 2015 года. На него были приглашены самые близкие люди молодоженов. Однако долгим и успешным брак не получался. Уже скоро стало известно о разводе супругов.

Сейчас Полина Галицкая ведет непубличный образ жизни. Он не делится фотографиями в социальных сетях. Также ничего неизвестно о месте работы девушки.

Год назад Полина Галицкая вошла в список самых богатых наследников российских миллиардеров по версии журнала Forbes. Она стала 13-й в рейтинге. Состояние девушки, как единственного ребенка в семье, оценивалось в $3,5 млрд.