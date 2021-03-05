Уходя уходи

Фото с сайта КТК

Парадоксальная ситуация складывается вокруг смены подрядной организации, обслуживающей Морской терминал Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске.

Как многие знают, предприятие КТК – крупный международный нефтетранспортный проект с участием России, Казахстана и крупных западных компаний, занятый транспортировкой нефти с месторождений на Каспии на Морской терминал и ее отгрузкой на суда под Новороссийском. И вот нежданно-негаданно консорциум попал под информационную атаку своего иностранного подрядчика – ООО “Ламналко”.

«Ламналко» является кипрской «дочкой» голландской компании Smit Lamnalco (учредители – в Нидерландах и ОАЭ). Головная компания специализируется на глубоководных работах, например, участвовала в подъеме затонувшей подлодки “Курск”. С дочерней структурой столь серьезной компании в 2011 году акционеры КТК заключили 10-летний контракт на обслуживание собственного нефтеналивного терминала под Новороссийском, бункеровку судов, ликвидацию возможных разливов нефти и пожаров.

Интересы ООО “Ламналко” активно лоббировали крупные западные компании, а вот что двигало ими: желание привлечь профессионального подрядчика или иметь в КТК подконтрольную структуру, опосредованно приносящую дополнительный доход – долгое время оставалось не до конца понятным. Интересно, что для «захода» в Консорциум был использован нестандартный маневр – «Ламналко» выкупило акции предыдущего подрядчика КТК, который ранее обеспечивал указанные выше виды работ. Что здесь: только желание получить крупный долгосрочный контракт или у части акционеров были другие, менее очевидные цели?

Компания в целом справлялась со взятыми на себя обязательствами, хотя уже позже были выявлены довольно странные факты их деятельности.

Оказалось, например, что "Ламналко" приступила к работам в рамках заключенного контракта без необходимых лицензий на ликвидацию разливов нефти и на пожаротушение. Кроме того, компания задействовала на объекте суда, по своим параметрам не пригодные для работы в оговоренных контрактом условиях, о чем, кстати, писали «Ведомости» со ссылкой на результаты проведенного аудита.

Вспоминается история, когда в июле 2016 года буксиры «Ламналко», сопровождавшие танкера к выносным причальным устройствам (ВПУ), обладая низкой тягой и формально даже не являясь эскортными, стали причиной аварии при погрузке танкера «Eurochempion» на ВПУ № 1, которое из-за инцидента было временно выведено из эксплуатации.

Все это время, поскольку ООО «Ламналко», возможно, было не в состоянии оказывать ряд услуг, КТК был вынужден привлекать сторонние организации. Так, с 2011 года услуги, связанные с ликвидацией разливов нефти и тушением пожаров, оказывали аварийно-спасательные группы «Экошельф», ФГУ «НУ АСПТР», ОАО «ЦАСЭО», ООО «Транснефть – Сервис». При этом стоимость контракта с «Ламналко» не снижалась.

В 2019 году в связи с истечением срока действия контракта и действующими в компании процедурами был проведен тендер, победителем которого стала российская компания «Транснефть – Сервис». В мае 2019 года в г. Баку управляющими органами Консорциума результаты тендера были утверждены и, соответственно, принято решение о прекращении отношений с ООО “Ламналко”. В 2020 году полномочия голландского подрядчика должны были закончиться, но для обеспечения эффективной и безаварийной передачи всех дел на морском терминале КТК иностранному подрядчику продлили работу еще на целый год. Казалось бы, имея дело с крупной, позиционирующей себя в качестве профессиональной и соблюдающей нормы корпоративного права компании, КТК рассчитывал, что процесс передачи дел будет безболезненным. Однако компания «Ламналко» начала вести себя довольно странно.

Так, две недели назад в ходе осмотра приемного терминала после шторма «было обнаружено образование гофры на 5-м шланге внутренней линии ВПУ № 2», - сообщила пресс-служба КТК. Обычная ситуация, иногда оборудование получает повреждения. В данной ситуации абсолютно некритичное, которое не влечет серьезных последствий. Вместе с тем, в соответствии с правилами «подача нефти была прекращена, запорная арматура закрыта», а действующий подрядчик (ООО «Ламналко») был приглашен для устранения неполадки. Однако последний отказался заменить дефектный шланг, сославшись на «плохую погоду и отсутствие технических возможностей», - процитировал «Интерфакс» пресс-службу КТК.

Но этим дело не кончилось – подключилась «желтая пресса». В одном издании как по расписанию подряд вышли три заказные (это установлено) статьи. В них смешали вместе старые факты, слухи, внутреннюю служебную информацию, доступную лишь акционерам, в том числе западным. Они-то видимо и посчитали возможным передать их для публикации, обильно снабдив нелепостями, вроде нехватки у нового подрядчика КТК персонала и судов для обслуживания терминала, либо слухами о взаимосвязи мифической крупной аварии с массовой гибелью птиц. Вообще-то последний пассаж тянет на клевету и попытку намеренного нанесения ущерба репутации компании. Но этим вопросом, наверняка, займутся юристы консорциума.

Но на любой инсайд – свой инсайд, и уже известно о готовящемся четвертом извержении – именно за четыре публикации сразу была внесена плата. Оптом, видимо, дешевле, кто знает…

Интересно, кстати, кто находится «в тени» и стремится дергать за не такие уж и невидимые нити информационной атаки. Мы упоминали в начале статьи, что активными лоббистами «Ламналко» являлись и являются некоторые западные участники консорциума. Какие цели они преследуют не вполне понятно. Ведь им очевидно, что с 16 марта обслуживание переходит к «Транснефть – Сервис», а «Ламналко» с российского рынка уходит и, видимо, надолго: маловероятно, что кто-то еще захочет привлекать компанию с серьезно подмоченной репутацией. Возможно эти лоббисты отчитаются перед политиками-русофобами в некоторых столицах Запада: мы боролись и сделали, что могли». Это о «менее очевидных целях». …Занавес!