Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 6 марта 2021: эпидситуация стабилизировалась, но маску снимать нельзя

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 6 марта 2021.

В Краснодарском крае число новых случаев коронавирусной инфекции постепенно идет на спад. Но расслабляться нельзя: кубанцы продолжают тяжело болеть опасной инфекцией. По последним данным, в регионе 142 зараженных. Среди них: 12 – это дети до 18 лет. Всего же с начала пандемии на Кубани число случаев заболевания COVID-19 превысило 39,1 тысяч человек.

- Сейчас 81 пациент находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, четверо - на ЭКМО, – отметили в минздраве региона. – Всего с начала пандемии 2000 человек в крае скончались от коронавируса.

Сейчас в регионе показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения равен 690. Темп прироста за последние сутки составил 0,4%. Число новых случаев на 7,5% ниже прошлой недели. Темп прироста находится на уровне 0,4%, коэффициент распространения инфекции равен 0,9.

- Эпидситуация в настоящее время характеризуется стабилизацией темпов прироста заболеваемости, сообщила специалист-эксперт отдела эпиднадзора, надзора на транспорте и санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Татьяна Межевая. - Жителям Кубани необходимо соблюдать профилактические меры – носить маски, соблюдать дистанцию, стараться избегать мест массового пребывания людей.

Она напомнила, что вакцинация – главный метод профилактики инфекционных заболеваний.

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