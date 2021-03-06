В Краснодарском крае зафиксировали уменьшение рождаемости

Фото: администрация Краснодара

Росстат собрал общие данные о населении всей страны за 2020 год: браках, разводах, рождаемости, смертности - и проанализировал динамику с 2019-м. Так в Краснодарском крае зафиксировано уменьшение числа родившихся. В 2020 году на свет появились 59 235 малышей, а 2019 - 61189. Налицо уменьшение числа рождаемости на 1954 ребенка. Стоит отметить, что, согласно данным Росстата, это четвертый показатель в стране. Сильнее рождаемость упала только в Свердловской области (-2278), Санкт-Петербурге (-3558) и Москве (-12833).

Умерших на Кубани за год тоже прибавилось. Если в 2019 было зафиксировано 69836 смертей, то в 2020-м почти на 11 тысяч больше - 80802.

Всему виной коронавирус

Эксперты отмечают, что на статистику оказал сильное влияние коронавирус. Он же способствовал снижению числа зарегистрированных браков. В 2019 году в Краснодарском крае задокументировали создание 42300 новых семей, а в 2020 только 33808. То есть меньше почти на 8,5 тысяч пар меньше.

Можно было бы это связать с падением нравов и прочим, но этого не позволяет сделать данные по разводам, число которых тоже сократилось: 25688 штук в 2020 году против 27258 в 2019-м. Иными словами, разница составила 1570.

- Если сопоставить число браков и разводов по годам, то Краснодарский край находится на третьем месте после Москвы и Московской области, - пояснили «КП» - Кубань» аналитики Росстата.

Январь выправляет статистику

Со снятием ограничений и с постепенным улучшением коронавирусной обстановки, основные демографические показатели выправляются. Например, при сравнении января 2020 года с январем 2021-го, то число браков Краснодарском крае больше на 311 - 2067 в против 1756. Разводов также стало меньше. Если в 2020 году решили разойтись 2234 пары, то в 2021-м - 2021, что на 213 меньше.

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