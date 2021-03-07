Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 7 марта 2021: В регионе уменьшается число заболевших в сутки

Фото: администрация Краснодарского кря
«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 7 марта 2021.
В Краснодарском крае число новых случаев коронавирусной инфекции постепенно идет на спад. Но расслабляться нельзя: кубанцы продолжают тяжело болеть опасной инфекцией. По последним данным, в регионе 140 зараженных. Среди них: 2 – это дети до 18 лет. Всего же с начала пандемии на Кубани число случаев заболевания COVID-19 составляет 39 295 человек.
- Сейчас 79 пациент находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, четверо - на ЭКМО, – отметили в минздраве региона. – Всего с начала пандемии 2014 человек в крае скончались от коронавируса.
Сейчас в регионе показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения равен 692,4. Темп прироста за последние сутки составил 0,4%. Число новых случаев на 7,5% ниже прошлой недели.
По-прежнему наиболее существенной защитой является вакцинация. Прививку от коронавируса сделали более 125 тыс человек. Из них полный курс вакцинации получили 35 363 жителя Краснодарского края.
Вакцинация проводится в 86 медицинских организациях и на базе 141 пункта.
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