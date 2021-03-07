Колючая проволока по периметру: что стало с легендарным авкапарком «Экватор» в Краснодаре

Фото: Анна Майская

Краснодарский аквапарк «Экватор» больше похож на живой памятник. Он не работает больше пяти лет, но аттракционы на месте. Здесь же летнее кафе, веранда, да даже бассейны никто не тронул. Разве что воды не хватает.

Фото: Анна Майская

Аквапарк был закрыт более пяти лет назад. Местные жители часто жаловались на шум, доносящийся оттуда. Претензии были понятны. От парка до ближайшего дома – несколько десятков метров. Такое шумное соседство людей не устраивало. Поэтому заведение закрыли. Местные жители даже поговаривали, что на месте заведения возведут жилой дом. Но там по-прежнему ничего не строят.

Фото: Анна Майская

С тех пор ничего не изменилось. Горки – на месте, бассейны и кафе – тоже, даже резиновое покрытие местами не износилось. Разве что поросло все травой и кустарником.

Фото: Анна Майская

Сейчас территория парка обнесена колючей проволокой. Также здесь организована охрана: несколько сторожей и собак.