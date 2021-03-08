Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 8 марта 2021: ковидные госпитали пустеют

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 8 марта 2021.

В Краснодарском крае число новых случаев коронавирусной инфекции идет на спад. Уже вторую неделю на Кубани положительный тест на COVID-19 сдают не более 150 человек.

Расслабляться жителям региона пока рано. Инфекция отступает, но не так быстро, как бы этого хотелось. По последним данным, в регионе 138 зараженных. Среди них: 3 – это дети от 10 месяцев. Всего с начала пандемии на Кубани число случаев заболевания COVID-19 составляет 39 433.

- Сейчас 75 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, четверо - на ЭКМО, – отметили в минздраве региона. – Всего с начала пандемии 2028 человек в крае скончались от коронавируса.

Сейчас в стационарах с подтвержденным тестом на COVID -19 остаются 1001 человек. Это на 136 человек меньше, что было в четверг, 4 марта. За время пандемии 34388 пациентов выписаны с выздоровлением.

Коронавирус в Краснодаре 8 марта 2021

В Краснодаре за минувшие 24 часа зафиксировано 35 новых случаев заболевания.

Коронавирус в Анапе 8 марта 2021

В Анапе положительный тест на коронавирус получили семь человек.

Коронавирус в Сочи 8 марта 2021

В Сочи COVID-19 подтвердился у 16 человек.

Коронавирус в Геленджике 8 марта 2021

В Геленджике за последние сутки 8 заболевших.

Коронавирус в Туапсе 8 марта 2021

В Туапсинском районе за минувшие сутки инфицированных не выявлено .

Коронавирус в Ейске 8 марта 2021

В Ейском районе коронавирус подтвердился у 6 человек.