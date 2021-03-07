Двое погибли, ребенок с мамой в больнице: Пьяный полицейский устроил смертельное ДТП на Кубани

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю
Пьяный полицейский устроил смертельное ДТП на Кубани. 25-летний сотрудник линейного отдела полиции ОМВД России на станции Казанская ехал на «Опеле» по улице Гражданской в Тихорецке. Выезжая на перекресток, мужчина превысил скорость, проскочил на красный сигнал светофора и врезался в «Ладу Самару».
Удар был такой силы, что отечественное авто превратилось в груду металла. Шансов выжить у 44-летнего водителя и 46-летнего пассажира, который сидел спереди, не было. Они скончались на месте ДТП.
Первые кадры с места аварии
Фото: Галина КОПЫЛОВА
- 34-летняя женщина и 5-летний мальчик, находившиеся в той же машине, с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Сейчас маме и ребенку оказывается вся необходимая помощь. Подозреваемый уже задержан. По предварительной информации, в момент аварии он был пьян.
Первые кадры с места аварии
- Следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, – добавили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Сейчас специалисты проводят следственные действия, которые установят все детали преступления. Уже назначены судебно-медицинские экспертизы. Заведено уголовное дело.