Двое погибли, ребенок с мамой в больнице: Пьяный полицейский устроил смертельное ДТП на Кубани

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Пьяный полицейский устроил смертельное ДТП на Кубани. 25-летний сотрудник линейного отдела полиции ОМВД России на станции Казанская ехал на «Опеле» по улице Гражданской в Тихорецке. Выезжая на перекресток, мужчина превысил скорость, проскочил на красный сигнал светофора и врезался в «Ладу Самару».

Удар был такой силы, что отечественное авто превратилось в груду металла. Шансов выжить у 44-летнего водителя и 46-летнего пассажира, который сидел спереди, не было. Они скончались на месте ДТП.

Первые кадры с места аварии Фото: Галина КОПЫЛОВА

- 34-летняя женщина и 5-летний мальчик, находившиеся в той же машине, с травмами различной степени тяжести доставлены в больницу, – сказали «КП» – Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Сейчас маме и ребенку оказывается вся необходимая помощь. Подозреваемый уже задержан. По предварительной информации, в момент аварии он был пьян.

Первые кадры с места аварии

- Следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, – добавили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Сейчас специалисты проводят следственные действия, которые установят все детали преступления. Уже назначены судебно-медицинские экспертизы. Заведено уголовное дело.