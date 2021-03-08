Как директор кубанской «Комсомолки» в вулкан упал

Дело было, как помню, в начале нулевых. Дикая жара. Группе региональных журналистов демонстрировали красоты Таманского полуострова. Сейчас бы это назвали пресс-туром.

Наш желтый ПАЗик петлял по бездорожью между яблоневыми садами пока не доставил нас к самому старейшему вулкану, грязь которого считалась лечебной. По словам сельских чиновников, Тамань скоро превратится в новую Мекку для туристов. Крупный бизнесмен прет со своими миллионами, как танк, и грязи вулканической не боится. Наоборот, черное золото Тамани предприниматели поставят себе на службу. Производство натуральной косметики для борьбы с морщинами и целлюлитом собирались начать в ближайшее время. Плюс строительство здравниц и отелей. С точки зрения планируемых инвестиций это практически новое Эльдорадо.

С оператором Андреем Рассказовым мы снимаем сюжет - консерву» (обычно, такие показывают, когда в стране мало новостей). Времени на съемку, как грязи, - неспешно осматриваю испепеленную солнцем местность.

Здесь же сопровождающий нашу репортерскую толпу депутат ЗСК Александр Травников, в прошлом бывший спецназовец, что-то громко доказывает журналисту из района.

По стилю поведения Травников похож на легендарного генерала Лебедя. Такой же прямолинейный, неоднозначный, с харизмой. Увидев мой пристальный взгляд, промаршировал ко мне широченными военными шагами.

«Месяц назад в этот вулкан семиклассник провалился». А знаешь, где нашли тело?

Мотаю головой.

«В море! Глубина этого вулкана 3 километра».

Мне чуть больше 20-ти. На мне белоснежная рубашка и новенькие джинсы. Даже в ближнюю командировку, как на праздник.

Из одного кармана торчит служебный «Ericsson A2628s» (справедливо названный орехоколом). Из другого - иконка от мамы. Ангел Хранитель. В руках микрофон с набалдашником и мотком толстенного провода.

Пока остальные коллеги заливают вулканическую жижу в бутылки из-под Нарзана, проговариваю про себя будущий стенд-ап и наяриваю круги вокруг кратера.

Фантазирую, как бы мне эффектнее появится в кадре. И надо же… я проваливаюсь в этот чертов вулкан. Ощущение, словно летишь в сугроб со второго этажа.

В голове нон-стоп мыслей: «что это было?», «я лузер?», «а как же мобила?», «а туфли еще на мне?, «а грязь и правда прохладная».

Прийти в себя помогает отборный мат Травникова. В полете успеваю развернуться на 180 градусов и ухватиться руками за сухую корку вулкана. В большой природной ванне (на солнцепеке) я практически по шею. Мат уже близко. Хруст позвонков. Это Травников прямо за уши вытаскивает меня, как будто капризного именинника, а ведь, действительно это мой второй день рождения.

Одним глазом вижу, как для коллег наш пресс-тур приобретает дополнительные эксклюзивные детальки.

Дмитрий, а что вы почувствовали, там в вулкане? - спрашивает меня пышная тетушка из Таманской «Орбиты».

Отшучиваюсь, это, мол, «журналист меняет профессию».

На заднем плане фотокорреспонденты стучат затворами фотокамер, как дятлы. Оказывается и мой оператор Рассказов тоже успел зажечь красную кнопку на телеобъективе (а я думал - друг).

Предвижу вопрос.

И микрофон, и телефон - утонули, а вот мамина иконка уцелела и с тех пор всегда со мной.

Александр Травников давно ушел из политики. Мы дружим. Когда встречаемся, много шутим, вспоминая тот мой самый цепкий репортаж, и забавный, и одновременно рисковый, все, как мы любим в нашей профессии.