«Гнал как сумасшедший!»: после «пьяного» ДТП на Кубани задержан 25-летний полицейский

Кадры с места аварии. Фото: СУ СК по Краснодарскому краю.

В обстоятельствах смертельного ДТП, которое случилось в Тихорецке Краснодарского края, сейчас разбираются и сотрудники краевого главка, и следователи. Напомним, вечером 7 марта на перекрестке улиц Гражданской и Гоголя Opel столкнулся с Lada Samara.

Как сообщают очевидцы ДТП, водитель Opel проезжал на запрещающий сигнал светофора на высокой скорости.

- Он гнал как сумасшедший, обогнал меня, словно пуля. Какая точно скорость у него была, не знаю, но, скорее всего, на спидометре больше сотни было, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» водитель, на глазах которого и случилась авария. - Конечно, затормозить он бы просто не смог. Да еще и из-за выпивки реакция заторможена.

Первые кадры с места аварии

В результате аварии погибли двое мужчин.

- В результате аварии 44-летний водитель Lada и его 46-летний пассажир скончались на месте, - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - Находившиеся в этой же машине 34-летняя женщина и 5-летний мальчик госпитализированы с различными травмами.

Сам виновник аварии остался цел. Как позже выяснилось, за рулем Opel находился 25-летний сотрудник линейного отдела полиции на станции Тихорецкая ЛУ МВД России по СКФО.

- Виновный в ДТП сотрудник не проходил службу в ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, - уточнили после аварии в краевом главке.

За руль своей машины он сел подшофе. Факт опьянения правоохранителя установили по результатам медосвидетельствования. На тестирование сотрудника отправили после того, как почувствовали сильный запах в машине.

Двое мужчин погибли на месте происшествия.

На данный момент известно, что подозреваемый задержан. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Поскольку преступление громкое и серьезное, скорее всего, правоохранителя арестуют.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье о ДТП, совершенном в состоянии опьянения, ч. 6 ст. 264 УК РФ.

- Судебно-медицинские экспертизы уже назначены, - добавляют в СУ СК по Краснодарскому краю.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», пока сотрудник еще числится в штате, однако после такого серьезного преступления его лишат погон и уволят по отрицательным мотивам. Стоит сказать, что в его личном деле не было "отметок" начальства.

- Парень работает в органах недавно, как-то проявить себя пока не успел, наград у него нет. Но ранее к его службе нареканий не было: выговоры он не получал, нет у сотрудника и предупреждений, - говорит «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

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