Красавицы за штурвалом: в Краснодаре курсанты-летчицы приступили к практике

Эмоций после полетов у девушек всегда хоть отбавляй. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

У девушек-курсантов Краснодарского авиационного училища имени Серова началась летная практика. Напомним, впервые за штурвал девушки сели весной прошлого года. Тогда девушки отработали технику пилотирования и постигали азы летного дела. И вот спустя ровно год дамы приступают к очередному обучению.

Летная практика начинается на рассвете. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Ранее курсанты прошли теоретическую и тренажерную подготовку, сдали необходимые зачеты, получив допуск к практическим полетам, - объясняют «Комсомольской правде» - Кубань» в Минобороны России. - Девушки уже официально приступили к первой летной смене.

К полетам допускают только тех, кто прошел тщательный отбор. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Прежде, чем отправиться на аэродром, девушки вместе с инструкторами обсуждают все детали предстоящего полета: маршрут, зоны турбулентности и возможные форс-мажоры.

Перед каждым полетом - инструкция. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

В честь праздника перед полетом девушки услышали не только напутственные слова, но и поздравительные. А еще получили цветы - куда без них?

В честь праздника девушек поздравили и вручили цветы. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Но все же красавицы к себе особого отношения не требуют - готовы работать и учиться наравне с сильным полом.

Красавицы тюльпанам рады, но к себе особого отношения не требуют. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Кстати, учатся девушки на многоцелевом двухмоторном самолете Л-410, он же «Чебурашка», «Турболет» или просто «Элка».

Свой путь в небо курсанты начинают с многоцелевого двухмоторного самолета Л-410. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Инструкторы говорят - если начинающий пилот освоил управление Л-410, в дальнейшем с легкостью пересядет на самолет и больших размеров.

Совсем скоро они будут летать самостоятельно, а быть может станут инструкторами. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

- Девушки выполнили полеты на самолетах Л-410 под руководством опытных летчиков-инструкторов, а также отработали взлеты и посадки, полет в пилотажные зоны для отработки техники пилотирования, - говорят в Минобороны России.

Каждый раз оказываясь в кабине, девушки понимают - они в своей стихии. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

Кстати, особенностью начавшейся летной практики станет выполнение полетов в ночных условиях. Здесь от красавиц потребуется максимум внимательности. Но ни у кого уже и сомнений нет - барышни смогут все!

По аэродрому красавицы шагают уверенно. Фото: Кирилл ВЕРШИНИН

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