Красавицы за штурвалом: в Краснодаре курсанты-летчицы приступили к практике

Эмоций после полетов у девушек всегда хоть отбавляй.
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
У девушек-курсантов Краснодарского авиационного училища имени Серова началась летная практика. Напомним, впервые за штурвал девушки сели весной прошлого года. Тогда девушки отработали технику пилотирования и постигали азы летного дела. И вот спустя ровно год дамы приступают к очередному обучению.
Летная практика начинается на рассвете.
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Ранее курсанты прошли теоретическую и тренажерную подготовку, сдали необходимые зачеты, получив допуск к практическим полетам, - объясняют «Комсомольской правде» - Кубань» в Минобороны России. - Девушки уже официально приступили к первой летной смене.
К полетам допускают только тех, кто прошел тщательный отбор.
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Прежде, чем отправиться на аэродром, девушки вместе с инструкторами обсуждают все детали предстоящего полета: маршрут, зоны турбулентности и возможные форс-мажоры.
Перед каждым полетом - инструкция.
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
В честь праздника перед полетом девушки услышали не только напутственные слова, но и поздравительные. А еще получили цветы - куда без них?
В честь праздника девушек поздравили и вручили цветы.
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Но все же красавицы к себе особого отношения не требуют - готовы работать и учиться наравне с сильным полом.
Красавицы тюльпанам рады, но к себе особого отношения не требуют.
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Кстати, учатся девушки на многоцелевом двухмоторном самолете Л-410, он же «Чебурашка», «Турболет» или просто «Элка».
Свой путь в небо курсанты начинают с многоцелевого двухмоторного самолета Л-410.
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Инструкторы говорят - если начинающий пилот освоил управление Л-410, в дальнейшем с легкостью пересядет на самолет и больших размеров.
Совсем скоро они будут летать самостоятельно, а быть может станут инструкторами.
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
- Девушки выполнили полеты на самолетах Л-410 под руководством опытных летчиков-инструкторов, а также отработали взлеты и посадки, полет в пилотажные зоны для отработки техники пилотирования, - говорят в Минобороны России.
Каждый раз оказываясь в кабине, девушки понимают - они в своей стихии.
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
Кстати, особенностью начавшейся летной практики станет выполнение полетов в ночных условиях. Здесь от красавиц потребуется максимум внимательности. Но ни у кого уже и сомнений нет - барышни смогут все!
По аэродрому красавицы шагают уверенно.
Фото: Кирилл ВЕРШИНИН
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