Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 9 марта 2021: заболеваемость упала до уровня ноября прошлого года

Фото: Алексей БУЛАТОВ.

«Комсомольская правда» - Кубань» продолжает следить за ситуацией с коронавирусом в Краснодарском крае.

Специалисты отмечают, что заболеваемость с каждым днем снижается все сильнее и сильнее. По последним данным, ежедневный прирост уже сравним со значениями ноября прошлого года. Это не может не радовать врачей, которые последний год работают в авральном режиме.

Как говорят в Роспотребнадзоре, свое положительное влияние на эпидобстановку оказали сами жители Кубани, которые соблюдали ковидные ограничения. Сыграла свою роль и вакцинация, которую начали зимой. Конечно, от вируса защитились пока не все жители края, но все же несколько сотен тысяч человек уже получили укол здоровья.

Тем нее менее по-прежнему отмечаются летальные случаи.

- За минувшие сутки скончались 14 человек, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края. - Это пациенты ковидных госпиталей в шести муниципалитетах.

У находившихся в палатах было тяжелое состояние, на фоне коронавируса развилась двусторонняя пневмония.

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