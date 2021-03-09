Житель Краснодара воровал телефоны на улице во время мастер-классов по самообороне

Мужчине грозит второй срок

В полицию Краснодара пришел молодой человек и рассказал, что незнакомец виртуозно оставил его на улице без средства связи. Парень понял, что потерял телефон не сразу, а когда «фокусник» скрылся из вида.

- На улице Ставропольской к молодому человеку подошел незнакомый мужчина. Он предложил продемонстрировать несколько приемов борьбы для самообороны, и провел в партере с краснодарцем несколько приемов. После мастер-класса местный житель и обнаружил, что у него пропал телефон, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в УМВД России по Краснодару.

Полицейские быстро нашли воришку в одном из хостелов неподалеку. Им оказался 36-летний местный житель. Когда стражи порядка начали опрашивать трюкача, он не стал сопротивляться и признался, что не один год тренировал ловкость рук.

- Мужчина ранее уже был судим за кражу. Он продал мобильник прохожему за тысячу рублей. Также установлено, что он украл еще один телефон у другого молодого человека на той же улице, - добавили в полиции.

Сейчас подозреваемый задержан, он находится под стражей. В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет.