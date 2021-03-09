Как прохожие в Краснодаре достали избитую девушку из багажника

. Фото: Архив "КП"

В Краснодарском крае закончились длинные выходные по случаю 8 Марта. Не у всех, к сожалению, этот день прошел в праздничной атмосфере.

В Краснодаре двое парней достали избитую девушку из багажника ухажера-агрессора и вызвали полицию. Сейчас делом занимаются следователи.

Еще расскажем о том, как чиновники краевой столицы развели целую бюрократическую историю из-за камня на дороге.

И поговорим о том, сколько денег сейчас можно заработать на аренде складов и насколько это выгодный бизнес.

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