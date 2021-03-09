Как барабанщик со Ставрополья стал признанным кубанским запевалой

. Фото: Архив "КП"

В своем родном поселке на Ставрополье он играл на ударных, пел, увлекался роком. Чтобы поступить в вуз, экстерном окончил музыкальную школу. Студента факультета традиционной культуры пригласили в концертный ансамбль «Криница». В Кубанский казачий хор приняли артистом оркестровой группы и лишь случайно он стал солистом.

Его визитной карточкой стал романс «Не для меня придет весна». После 17 лет работы в прославленном коллективе решил уйти «на вольные хлеба».

В программе «Все свои» заслуженный артист России Виктор Сорокин объяснит, почему не хочет петь онлайн, и расскажет про творческие поиски.

Телефон прямого эфира: 8(861) 997-7-997

Трансляция эфира: youtu.be/3StyRNiz24I