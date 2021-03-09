В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения.

В Краснодаре задержали мужчину, затолкавшего избитую девушку в багажник. Этот случай произошел накануне утром в самом центре города. На кольце Красных партизан и Аэродромной прохожие услышали женский плач около одного из баров. Когда подошли ближе, увидели плачущую девушку, которая истекала кровью.

- Рядом с ней был мужчина, который при нас стал запихивать ее силой в багажник автомобиля, обещая вывезти и убить. Я проходил мимо и успел заснять всю эту картину. Хвала полиции - проезжали ППС. Они остановились после того, как я побежал за ними, - рассказывает автор ролика Семен.

Весь конфликт парень снимал на телефон, чтобы были доказательства.

Агрессор пытался скрыться, но ему помешал товарищ парня, который решил помочь девушке. К этому моменту сама брюнетка выскочила из багажника, а полицейские перегородили путь мужчине на BMW. Сам спаситель своим поступком не хвалится, более того, в соцсетях, куда он загрузил ролик, он объяснил - придал огласке этот случай, чтобы обезопасить пострадавшую от тирана.

Как стало известно, следователи уже завели уголовное дело на 30-летнего мужчину. Ему вменяют незаконное лишение свободы с применением насилия.

Как рассказывают правоохранители, напал мужчина на свою бывшую девушку. Она попыталась убежать, но потом упала, после чего тиран схватил ее и затолкал в багажник. Девушка стала вырываться, пыталась выбраться из машины, но получила два удара по лицу кулаком.

- Противоправные действия подозреваемого были пресечены очевидцем, который стал снимать происходящее на камеру мобильного телефона и вызвал на место правоохранителей, - говорят в СУ СК по Краснодарскому краю. - Потерпевшая была доставлена в лечебное учреждение. Ей диагностировали перелом носа.

Сейчас подозреваемый задержан.

- Рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, - уточняют в краевом СК. - По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

КОММЕНТАРИЙ МВД

- 8 марта в Краснодаре к сотрудникам ППС УМВД России по городу обратился мужчина с сообщением о противоправных действиях в отношении девушки, - говорят в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Полицейские незамедлительно отреагировали на сообщение, заблокировав машину предполагаемого злоумышленника. Они перегородили путь патрульным автомобилем.

Благодаря этому агрессора удалось задержать до приезда следственно-оперативной группы. После чего мужчину передали следователям.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

«Он хотел меня убить, потому что отказала!»: В Краснодаре прохожий спас избитую девушку, которую прятали в багажник

Молодой человек начал снимать происходящее на видео, чем спугнул агрессора. А теперь ролик - еще и доказательство конфликта (подробнее)