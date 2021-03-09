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В Краснодаре задержали мужчину, затолкавшего избитую девушку в багажник

На агрессора завели уголовное дело за незаконное лишение свободы
Евгения СОРОКА
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В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения.

В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения.

В Краснодаре задержали мужчину, затолкавшего избитую девушку в багажник. Этот случай произошел накануне утром в самом центре города. На кольце Красных партизан и Аэродромной прохожие услышали женский плач около одного из баров. Когда подошли ближе, увидели плачущую девушку, которая истекала кровью.

- Рядом с ней был мужчина, который при нас стал запихивать ее силой в багажник автомобиля, обещая вывезти и убить. Я проходил мимо и успел заснять всю эту картину. Хвала полиции - проезжали ППС. Они остановились после того, как я побежал за ними, - рассказывает автор ролика Семен.

Весь конфликт парень снимал на телефон, чтобы были доказательства.

Весь конфликт парень снимал на телефон, чтобы были доказательства.

Агрессор пытался скрыться, но ему помешал товарищ парня, который решил помочь девушке. К этому моменту сама брюнетка выскочила из багажника, а полицейские перегородили путь мужчине на BMW. Сам спаситель своим поступком не хвалится, более того, в соцсетях, куда он загрузил ролик, он объяснил - придал огласке этот случай, чтобы обезопасить пострадавшую от тирана.

Как стало известно, следователи уже завели уголовное дело на 30-летнего мужчину. Ему вменяют незаконное лишение свободы с применением насилия.

Как рассказывают правоохранители, напал мужчина на свою бывшую девушку. Она попыталась убежать, но потом упала, после чего тиран схватил ее и затолкал в багажник. Девушка стала вырываться, пыталась выбраться из машины, но получила два удара по лицу кулаком.

- Противоправные действия подозреваемого были пресечены очевидцем, который стал снимать происходящее на камеру мобильного телефона и вызвал на место правоохранителей, - говорят в СУ СК по Краснодарскому краю. - Потерпевшая была доставлена в лечебное учреждение. Ей диагностировали перелом носа.

Сейчас подозреваемый задержан.

- Рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, - уточняют в краевом СК. - По уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

КОММЕНТАРИЙ МВД

- 8 марта в Краснодаре к сотрудникам ППС УМВД России по городу обратился мужчина с сообщением о противоправных действиях в отношении девушки, - говорят в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Полицейские незамедлительно отреагировали на сообщение, заблокировав машину предполагаемого злоумышленника. Они перегородили путь патрульным автомобилем.

Благодаря этому агрессора удалось задержать до приезда следственно-оперативной группы. После чего мужчину передали следователям.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

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Молодой человек начал снимать происходящее на видео, чем спугнул агрессора. А теперь ролик - еще и доказательство конфликта (подробнее)

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