Актер Антон Макарский прятался от снега в подземном переходе краснодарского вокзала

Макарские в сочинской гостинице "Жемчужина". Фото: instagram.com/makarskie

Антон и Виктория Макарские после ослабления коронавирусных ограничений поехали с концертами в тур по стране. Накануне Международного женского дня звездная пара побывала в Сочи, также с новой программой они посетили и Краснодар.

Макарские покорили поклонников концертами на юге. Пользователи сети поблагодарили Антона и Викторию за выступления под публикациями в Instagram.

«Такие искренние и душевные», «Спасибо за праздник», «Это был чудесный вечер», «Два часа, как две минуты», - написали фолловеры под снимками, на которых Антон и Виктория, запечатлены с подарками и цветами от зрителей.

Антон прятался в подземном переходе вокзала от снега Фото: Евгения ОСТРАЯ

Гастроли Макарских продолжаются. Утром 9 марта Антона заметили в подземном переходе краснодарского вокзала. Он прятался там от снега, который внезапно обрушился на Кубань в весенний день. У Антона и Виктории запланирован следующий концерт в селе Покровское Ростовской области. И в соседний регион звездная пара отправилась на обычной «Ласточке».

- Мчим на электропоезде к нашим любимым зрителям, - написали в соцсетях Макарские.

Макарского на вокзале практически никто не угадал Фото: Евгения ОСТРАЯ

Антон Макарский – один из самых обаятельных российских актеров. Он известен зрителям по сериалу «Бедная Настя», в котором полюбился за роль князя Андрея Долгорукого. Также его лучшими работами считаются роли в постановках «Нотр Дам де Пери» и «Метро». Кстати, на кастинге мюзикла «Метро» Антон познакомился со своей будущей женой Викторией, это было в 1999 году. Супруги поженились в 2003 году, а затем успели и обвенчаться. Сейчас звездная пара воспитывают сына и дочь.

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