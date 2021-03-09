Пока не поздно: почему «Краснодару» нужно менять главного тренера

Фото: пресс-служба ФК Краснодар

Мурад Мусаев уже в истории «Краснодара». Он стал первым тренером, который вывел «быков» в групповой этап Лиги чемпионов. Вместе с этим специалистом российский клуб становился призером Российской премьер-лиги, доходил до 1/8 финала Лиги Европы.

Об этом после поражения от «Спартака» заявил генеральный директор клуба Владимир Хашиг. Так он объяснил, почему боссы клуба не выгонят его даже после "унижения" в Москве – 1:6. Поражение от «Спартака» стало самым крупным в истории «быков» и четвертым в пяти матчах после Нового года.

Ранее «быки» дважды уступили хорватскому «Динамо Загреб» в Лиге Европы, проиграли «Сочи» в Кубке России и выдали ничью с «Уралом» в РПЛ. Так слабо, как сейчас, «Краснодар» не выглядел уже давно. «КП» – Кубань» напоминает пять причин, почему «горожанам» нужно менять главного тренера.

Не признает ошибки

Прошлой осенью «Краснодар» получил семь поражений в восьми матчах. В этом году ситуация повторяется. Пока у «быков» четыре неудачи в пяти играх. После унижения от «Спартака» Мусаева спросили о возможной отставке.

- Это вопрос к руководству, я сегодня не готов на него ответить, – буднично ответил главный тренер.

Об уходе из клуба его спрашивали и раньше. Например, после поражения от «Зенита» осенью прошлого года.

- Если для команды нужно уйти, я уйду. Все так драматизируют, что у меня чувство, как будто я ограбил детский дом, кого-то убил, – резко парировал Мусаев.

Живет прошлым

После поражений Мурад Мусаев напоминает всем, как «Краснодар» был хорош неделю, месяц и даже год назад.

- Два года мы были в призерах, обыгрывали «Порту», «Байер», проходили ПАОК. Год назад мы играли с «Валенсией», пропустили на 93-й минуте, когда бежали забивать второй, – советовал Мусаев после поражения в чемпионате России.

Ненавидит критику

Прошлой осенью «Краснодар» сенсационно проиграл «Химкам» (0:1). Это поражение стало седьмым для «быков» в восьми матчах. Мурад Мусаев признал поражения, но набросился на судей. Якобы арбитр не позволил его клубу провести команде последнюю – решающую – атаку. Все стало на места после ничьей с «Челси» в последнем туре групповой стадии Лиги чемпионов.

- Критика – часть профессии тренера. Я практически ничего не читал и не видел прошлой осенью. Тренер всегда должен иметь холодную голову, – парировал тренер.

Спорит с судьями

Мурад Мусаев – один из самых эмоциональных тренеров в Премьер-Лиге. Только в сезоне-2020/21 он уже схватил две желтые и две красные карточки. Это худший показатель в чемпионате.

- Футбол – это эмоции, а наши судьи легко дают карточки в таких стрессовых и эмоциональных ситуациях. Я не переходил в разговоре с судьей на личности и не матерился, – сказал специалист после удаления во встрече с «Химками».

Неудивительно, что тема судейства была одной из самых популярных на пресс-конференциях Мурада Мусаева в прошлом году. В 2021-м главный тренер «Краснодара» не получил ни одного предупреждения за споры с рефери и ни разу не комментировал работу арбитров.

Любит диктатуру

После поражения от «Ахмата» (0:2) в 13-м туре чемпионата России сезона-2020/21 Мурада Мусаева спросили: чьим решение было назначения Матвея Сафонова капитаном?

- А чье еще это может быть решение? Кончено, это мое решение. Сами люди друг друга не назначают капитанами, – резко ответил специалист.

Здесь нужно объяснить. Обычно капитана назначают на общем собрании путем голосования. Чаще всего, повязку получают или старожилы клуба, или наиболее опытные игроки, которые уважает коллектив. Во всяком случае, так происходит у «Зенита», «Спартака» или ЦСКА – лидеров чемпионата России.

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