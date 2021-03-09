Спасителем девушки, которую насильно затолкали в багажник, оказался помощник краснодарского депутата

Семен Бершадский не только помог освободить девушку, но и убедил ее в том, что надо подать заявление на обидчика.

«За отказ хотел меня убить!»

- Я не хочу, чтобы вы меня снимали, - сквозь слезы, вытирая кровь на лице, просит девушка.

- Покажи на камеру, это нужно, иначе его не накажут! – не унимается парень, который минуту назад буквально вырвал хрупкую брюнетку из лап агрессора.

- Он тебя бил? Сильно? Он сам затолкал тебя в багажник? - на каждый вопрос испуганная девушка кивает головой. - Что он хотел с тобой сделать?

- Убить... - голос пострадавшей брюнетки дрожит от страха.

Этот жуткий случай произошел ранним утром 8 марта в самом центре города. 30-летний Азат С. следил за своей бывшей девушкой около одного из домов на улице Красных Партизан. Он притаился за углом и ждал, когда она подойдет ближе.

Увидев экс-возлюбленного, хрупкая брюнетка пыталась убежать, но, споткнувшись, упала на землю. Тогда тиран схватил свою жертву и затолкал в багажник. Девушка стала вырываться, пыталась выбраться из машины, кричала о помощи, но получила два удара по лицу кулаком.

Чем бы закончилась эта история, неизвестно, но на счастье бедняги мимо проходили молодые люди. Один из них оказался 20-летний помощник краснодарского депутата Романа Баранова Семен Бершадский. Парень заметил, что в багажнике находится плачущая девушка. Он ловко достал телефон и сразу же врубил камеру на мобильнике.

- Эй, тормози, отпусти девушку! – снимая на видео, крикнул Семен.

- Брат, отстань, она мне изменила, пойми меня! – объяснял свои действия насильник, пытаясь отогнать от себя оператора.

«Я не рыцарь в доспехах!»

Но молодой человек не прекращал запись, всячески мешал мужчине. За пару секунд он успел снять и момент, как тиран удерживает девушку, и номера его машины. Более того, он заметил проезжавших мимо ППС-ников, внимание которых и привлек. Тем временем насильник пытался скрыться, да не успел. Сначала его остановил друг Семена, а затем уже правоохранители.

Тиран хотел скрыться, но путь ему преградили сотрудники ППС. Фото: Семен БЕРШАДСКИЙ.

- К сотрудникам ППС УМВД России по Краснодару обратился мужчина, который сообщил, что девушке нужна помощь, - говорят в ГУ МВД по Краснодарскому краю. - Полицейские отреагировали быстро. Они тут же развернули патрульную машину, перегородили путь и задержали злоумышленника.

Сам спаситель своим поступком не хвалится. Более того, в соцсетях, куда он загрузил ролик, на него обрушилась волна критики, мол, парень хайпануть хотел.

Фото: Семен БЕРШАДСКИЙ.

- Видео снималось дабы стать прямым и основным доказательством противоправных действий человека. Ранее я работал в юридической сфере, поэтому знаю, что это важно. А разместил ролик в соцсетях я не для того, чтобы «похайпить». Важно было создать резонанс, чтобы девушку со сломанным носом (а что еще показала экспертиза узнаем позже) отгородить от воздействий этого человека, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» Семен, который придал огласке этот вопиющий случай. - Я не принц в доспехах, но не думаю, что хоть кто-то бы остался равнодушен к человеку в багажнике.

По словам Семена, какого-то страха за себя во время конфликта не было, парень больше переживал за девушку.

- Он был на эмоциях, кроме того, у него в руках была отвертка. Переживал, что мужчина заденет девушку, тем более, что он неоднократно кричал: "Я убью ее!", - объясняет «Комсомольской правде» - Кубань» Семен Бершадский. - Печально, что все это произошло в такой праздничный день. Страшно и другое - девушка пострадала из-за того, что отказала мужчине, не захотев с ним встречаться.

В ближайшее время мужчине изберут меру пресечения.

ЗВОНОК В СК

На данный момент 30-летний тиран задержан, пока лишь на двое суток. Но в ближайшее время ему изберут меру пресечения. Отправить в СИЗО или посадить под домашний арест – решит суд.

- В отношении 30-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье п.«в» ч.2 ст.127 УК РФ « Незаконное лишение свободы с применением насилия, опасного для здоровья», - уточняют в СУ СК по Краснодарскому краю. - Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления.

НА ЗАМЕТКУ

- Нередки случаи, когда люди проявляют гражданскую позицию и помогают пресечь правонарушения, сообщают о них полицейским, - говорит начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко. – Видеосъемка, которая ведется во время конфликта, часто становится вещественным доказательством. В будущем ее могут приобщить к уголовному делу и помочь пострадавшему.

Но все-таки важно изначально оценить имеющуюся угрозу, быть осторожным и уж тем более не бросаться самому – иначе из свидетеля можно превратиться в подозреваемого.

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