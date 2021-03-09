Полицейский, устроивший «пьяное» ДТП на Кубани, добивался повышения 4 года

ДТП случилось в самом центре Тихорецка.

Обстоятельства ДТП, которое случилось в центре Тихорецка, тщательно изучают и в краевом главке, и в Следственном комитете. Напомним, вечером 7 марта на перекрестке улиц Гражданской и Гоголя Opel столкнулся с Lada Samara. Как сообщают очевидцы ДТП, водитель Opel Vectra проехал на красный свет и да еще и на высокой скорости. Затормозить перед отечественной легковушкой он просто не успел.

Удар был такой силы, что двое мужчин – 47-летний водитель и 46-летний пассажир, который был на переднем сидении, погибли на месте. Женщина и ребенок, которые находились сзади, получили серьезные травмы. Пострадавших увезли в Павловскую ЦРБ, где они находятся по сей день.

- У 34-летней женщины закрытая черепно-мозговая травма, ушибленные раны головы, тела, у ее пятилетнего сына - тупая травма живота, - уточняет «Комсомольской правде» - Кубань» источник в больнице.

А сам виновник аварии отделался легкими ушибами и царапинами. После ДТП он остался цел, правда, соображал, говорят очевидцы, крайне плохо, потому что был сильно пьян. За рулем иномарки находился 25-летний сотрудник линейного отдела полиции на станции Тихорецкая ЛУ МВД России по СКФО Павел Полтяшко (имя и фамилия изменены – Авт.).

- Это сержант полиции, который проживает в Тихорецке. В тот день он был не на службе в гражданской одежде и действительно в его крови нашли алкоголь, - добавляет «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

Как удалось узнать «КП» - Кубань», в ОВД 25-летний парень работал с 2017 по 2019 годы, затем попал в транспортную полицию. С февраля 2021 года он начал служить в новой должности – полицейский-водитель, но не продержался и месяца.

В новой должности парень работал меньше месяца.

Стоит сказать, пока сотрудник еще числится в штате, однако после такого серьезного происшествия его лишат погон и уволят по отрицательным мотивам. Ранее к его службе нареканий не было: выговоры он не получал, нет у сотрудника и предупреждений.

Напомним, СК по факту аварии возбудил уголовное дело по статье о ДТП, совершенном в состоянии опьянения, ч. 6 ст. 264 УК РФ.

- Судебно-медицинские экспертизы уже назначены, - говорят «КП» - Кубань» в пресс-службе СУ СК по Краснодарскому краю.

Суд уже заключил под стражу полицейского.

- С учетом тяжести и резонанса совершенного преступления, а также с целью исключения возможности для фигуранта каким либо образом воспрепятствовать проведению процессуальных действий по уголовному делу принято решение отправить в СИЗО мужчину, - говорят в Краснодарском краевом суде.

Под арестом он проведет на срок 2 месяца до 8 мая 2021 года.

- Ход и результаты расследования находятся на контроле Тихорецкой межрайонной прокуратуры, - говорят в прокуратуре Краснодарского края.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Гнал как сумасшедший!»: после «пьяного» ДТП на Кубани задержан 25-летний полицейский

По факту «пьяного ДТП» на Кубани, в котором погибли двое людей, возбуждено уголовное дело, назначены экспертизы (подробнее)

Двое погибли, ребенок с мамой в больнице: Пьяный полицейский устроил смертельное ДТП на Кубани

Жуткая авария произошла в Тихорецке накануне 8 марта (подробнее)