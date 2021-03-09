Суд отправил в СИЗО 25-летнего полицейского, устроившего "пьяное" ДТП

Фото: Краснодарского краевого суда.

25-летний сотрудник линейного отдела полиции на станции Тихорецкая ЛУ МВД России по СКФО, устроивший "пьяное" ДТП, отправлен в СИЗО. Такое решение вынес Тихорецкий городской суд.

- В судебном заседании следователь СК ходатайствовал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, - говорят в Краснодарском краевом суде.

По версии следствия, правоохранитель сел за руль пьяным, сильно превысил скорость, выехал на перекресток, при этом не убедился в безопасности маневра. В результате он врезался в Lada, где ехали четыре человека. Двое мужчин – 47-летний водитель и 46-летний пассажир, который был на переднем сидении, погибли на месте. 34-летняя женщина и ее 5-летний сын попали в больницу.

- Ему предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двоих мужчин, травмирование женщины и ее малолетнего сына, совершенном в состоянии опьянения (п.«а» ч.6 ст.264 УК РФ), - говорят в СУ СК по Краснодарскому краю.

В новой должности парень работал меньше месяца.

Суд посчитал, что домашний арест в данном случае исключен. Фигурант может воспрепятствовать проведению процессуальных действий по уголовному делу.

- Ходатайство удовлетворено, обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - говорят в прокуратуре Краснодарского края. - Ход и результаты расследования находятся на контроле.

Под арестом полицейский проведет до 8 мая 2021 года.

Стоит сказать, пока сотрудник еще числится в штате, однако после такого серьезного происшествия его лишат погон и уволят по отрицательным мотивам. Ранее к его службе нареканий не было: выговоры он не получал, нет у сотрудника и предупреждений. Добивался повышения он 4 года, однако в новой должности не проработал и месяца.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Полицейский, устроивший «пьяное» ДТП на Кубани, добивался повышения 4 года

Получив долгожданный пост, 25-летний сотрудник МВД потерял голову (подробнее)

«Гнал как сумасшедший!»: после «пьяного» ДТП на Кубани задержан 25-летний полицейский

По факту «пьяного ДТП» на Кубани, в котором погибли двое людей, возбуждено уголовное дело, назначены экспертизы (подробнее)

Двое погибли, ребенок с мамой в больнице: Пьяный полицейский устроил смертельное ДТП на Кубани

Жуткая авария произошла в Тихорецке накануне 8 марта (подробнее)