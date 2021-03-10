Коронавирус в Краснодарском крае, последние новости на 10 марта 2021: более 156 тысяч жителей региона привились от COVID-19

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

«Комсомольская правда» - Кубань» собрала последние новости о коронавирусной инфекции в регионе на 10 марта 2021.

В Краснодарском крае число новых случаев коронавирусной инфекции постепенно идет на спад. Но расслабляться нельзя: кубанцы продолжают тяжело болеть опасной инфекцией, врачи подчас оказываются бессильны. По последним данным, в регионе 137 зараженных. Среди них: двое – это дети до 18 лет. Всего же с начала пандемии на Кубани число случаев заболевания COVID-19 превысило 39,7 тысяч человек.

- Сейчас 76 пациентов находятся в тяжелом состоянии на ИВЛ, четверо - на ЭКМО, – отметили в минздраве региона. – Всего с начала пандемии 2056 человек в крае скончались от коронавируса. Сейчас в регионе показатель заболеваемости COVID-19 на 100 тысяч населения равен 699,6.

Эпидситуация в настоящее время характеризуется стабилизацией темпов прироста заболеваемости. Но жителям Кубани по-прежнему необходимо соблюдать профилактические меры – носить маски, соблюдать дистанцию, стараться избегать мест массового пребывания людей. Главный же метод профилактики инфекционных заболеваний - это вакцинация.

В Краснодарском крае более 156 тысяч человек привились от коронавируса. В регионе продолжают работу 149 пунктов вакцинации на базе поликлиник, ФАПов и центров медпрофилактики.

Кроме того, прививку можно сделать в семи мобильных пунктах. Пять из них расположены в Краснодаре, по одному – в Сочи и Новороссийске. Жители сельских населенных пунктов могут привиться на базе мобильных медицинских комплексов.

В регион поступило 170,2 тыс. доз вакцины ГамКовидВак (Спутник V). Вакцинация от COVID-19 является добровольной и бесплатной. Желающие сделать прививку должны позвонить в медучреждение по месту жительства и пройти врачебный осмотр. Кроме того, запись на вакцинацию доступна запись на портале Госуслуг.

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