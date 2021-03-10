Ест сало и катается на слонах: соперница Бузовой отдыхает в Сочи

Фото: instagram.com/dariia_palyey_1/

Ольга Бузова и Давид Макукян, больше известный как блогер и певец Dava, расстались в конце января. Известная телеведущая обвинила жениха в изменах. Поклонники актрисы предположили, что разлучить пару могла танцовщица Дарья Палей. Вместе с ней Давид выступала в танцевальном шоу на федеральном канале. Сама девушка обвинения опровергла и заявила, что у нее есть любящий муж и ребенок. Мол, обвинения беспочвенны.

Только Ольга искренность Палей не оценила. Она уверена, что любовная связь между Давидом и Дарьей была. В сторис Инстаграма Бузова пошла в атаку на девушку: «Как циклично. Все шлюхи, которые спят с моими мужчинами, меня блокируют», — написала Бузова, приложив скрнишот. На снимке было видно, что Палей, и правда, заблокировала Ольгу. Спустя пару минут Бузова передумала и стерла сторис.

Фото: instagram.com/dariia_palyey_1/

Сама Дарья на обвинения никак не отреагировала. Оно и понятно. Сейчас девушка отдыхает в Сочи. Муж Пале, известный танцовщик Алексей Сильде, сделал жене сюрприз. Купил билеты и заказал гостиницы на горнолыжных склонах Красной поляна. Туда пара отправилась восьмого марта.

- С праздником всех девушек, женщин и девочек, будьте счастливы по-настоящему. А моему мужу спасибо за такой сюрприз, – так Палей подписала снимок из самолета.

Уже третий день пара отдыхает в Сочи. Подписчики Палей оценили физическую форму Дарьи. Она ловко спускалась по заснеженным склонам Красной поляны, а перерыв между катанием пробовала местную кухню. Большего всего девушка понравился кубанский борщ с пампушками и салом.

Фото: instagram.com/dariia_palyey_1/

Кстати, поклонники поддержали Дарью Палей в споре с Ольгой Бузовой. Они оставили несколько сотен комментариев со словами поддержки под постом с мужем. Отметился там и Dava.

- Красавчики мои, поздравляю тебя с 8 марта! Ты стала для меня примером преданной девушки, которая с трепетом и уважением относится к своему мужчине и своей семье. Помимо этого, ты профессионал своего дела! Я всегда рядом с Вами, – написал бывший возлюбленный Бузовой.

Фото: instagram.com/dariia_palyey_1/

На неделе телеведущая опубликовала сентиментальный ролик. На записи Ольга плачет и признается, что не может иметь детей. Она уговаривает парня взять ребенка из дома. Многие подписчики певицы посчитали, что так Бузова обратилась к Давиду Манукяну.